ВКС России, ракетные войска и артиллерия нанесли массированные удары в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Минобороны России и союзные силы Народной милиции Донбасса продолжают активную денацификацию и демилитаризацию Украины. Несмотря на вмешательство западных иностранных инструкторов и наемников частных военных компаний.

Наши военные предотвращают уже единичные попытки ВСУ контратаковать на отдельных участках, массированные удары наносятся в ответ по скоплениям резервов ВСУ в Николаеве и Николаевской области. Особое внимание уделяется контрбатарейной борьбе и расчетам, что обстреливают Донецк из американских артиллерийских систем.

Вот, как о ситуации на линии соприкосновения рассказал на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков: «На Николаево-Криворожском направлении противник силами трех ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области. Подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены. Высокоточным оружием ВКС России в районе города Николаев поражены личный состав и военная техника подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск составили свыше 180-ти военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 орудия и 10 автомобилей».

Генерал-лейтенант отметил, что в «ходе массированных ударов ВКС России, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 370 военнослужащих ВСУ на позициях в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях. С ними уничтожено более 40 единиц военной техники».

«В ходе боевых действий в районе населенного пункта Зайцево Донецкой Народной Республики 24-й батальон нацформирования «Айдар» 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава (командованию ВСУ пришлось даже отвести остатки подразделения в Часов Яр Донецкой Народной Республики). Также уничтожены пункты базирования иностранных наемников американской частной военной кампании «Академия» и нацформирования «Кракен» в районах Краматорска и Николаевки Донецкой Народной Республики», - подчеркнул Конашенков.

Представитель Минобороны также назвал цели, что были уничтожены высокоточными ударами ВКС России: в районе Краматорска 155-мм гаубица М777 производства США, радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Двуречье, радиолокационная станция ПВО в районе Васюковки Донецкой Народной Республики, пункт управления и координации ракетных ударов группировки «Приморье» в Николаевской области, три пункта управления ВСУ, 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 127-ми районах.

В сети появились кадры взрывов в Харькове. Выяснилось, что это взлетел на воздух склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, где находилось более 7,5 тысячи снарядов к западным артиллерийским системам. Похожий «фейерверк» получился на складе боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка Запорожской области.

Кроме того, силами ПВО за сутки сбито 8 беспилотников, 8 восемь снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районе Новой Каховки Херсонской области и города Херсон.