Осенний метеоневроз: чем себе помочь, если мучают слабость, головная боль и бессонница из-за непогоды

В первую очередь на изменение атмосферного давления реагируют сосуды головного мозга и непосредственно сердечная мышца Фото: Shutterstock

Осень вообще время довольно истеричное, а тут еще и перепады погоды — то дождь, то ветер. И наш организм, конечно, негативно на это реагирует. Особенно страдают люди с хроническими заболеваниями.

- В первую очередь на изменение атмосферного давления реагируют сосуды головного мозга и непосредственно сердечная мышца, из-за чего проявляются неприятные симптомы — головная боль, головокружение, сердцебиение и общая слабость, - рассказывает к.м.н., врач-невролог Виктор Косс. -У некоторых чувствительных людей надпочечники выбрасывают в кровь адреналин — гормон стресса, из-за которого повышается раздражительность. Вместе с тем снижается работоспособность, ухудшается внимание. Многих даже может начать бить озноб, появляются проблемы с пищеварением. Врачи называют это состояние метеоневроз.

- В такие дни откажитесь от обильных приемов пищи и жирной еды, - рекомендует наш эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Переполненный желудок провоцирует нарушения ритма сердца и скачки давления. Ешьте небольшими порциями несколько раз в день. Желательно больше овощей и фруктов, богатых витаминами А, С и Р, которые положительно влияют на функции нервной системы и кровеносных сосудов. Это черная смородина, лимоны, плоды шиповника, облепиха - из них можно делать чаи, морсы, которыми лучше заменить кофе, чтобы не провоцировать нервную систему. Добавьте больше моркови, говяжьей печени, сливочного масла, икры. Если еще не начали принимать витамин D, настоятельно рекомендую это сделать: осенью «солнечный» витамин необходим нам не только для настроения, но и для иммунитета.

И самое главное — старайтесь высыпаться, ведь плохой сон увеличивает метеочувствительность в несколько раз! Перед сном, чтобы расслабиться, примите теплую ванну с солью, сделайте легкий массаж воротниковой зоны. Если чувствуете, что нервничаете, сделайте «коктейль» из валерианки и пустырника — по 20 капель того и другого на полстакана воды. Все это поможет меньше нервничать, а значит и быстрее заснуть.