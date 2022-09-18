Сергей Марков: Американцам нужен огонь на постсоветском пространстве

Столкновения на границе Киргизии и Таджикистана связывали с обострившимися спорами вокруг земли и воды Фото: REUTERS

Утром 16 сентября, когда в соседнем Узбекистане был в разгаре саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в юго-западной части Ферганской долины военные двух стран-участниц ШОС вели огонь с применением тяжелых вооружений и даже авиации. Двумя сутками ранее случилась перестрелка между киргизскими и таджикскими военнослужащими. Позже было заявлено о десятках погибших с обеих сторон. К концу 17 сентября было заявлено о перемирии. Столкновения связывали с обострившимися спорами вокруг земли и воды.

KP.RU обратился за комментарием к гендиректору «Института политических исследований» Сергею Маркову.

- Какие третьи силы имел в виду премьер Киргизии Жапаров, говоря о разжигателях конфликта?

- Эти слова относятся к американцам, которые заинтересованы в разжигании конфликта, и к британцам, у которых также в этом есть интерес. Впрочем, со стороны Бишкека обвинения также относятся и к Душанбе. Ведь последний, судя по его поведению, не является лояльным союзником, например, нашей страны, и некоторые его шаги говорят, скорее, в пользу англосаксов. Но в целом конфликт все же носит внутренний характер.

- Споры на приграничных территориях вспыхивают из-за земли, воды или из-за межнациональных противоречий?

- Есть внутренний анклав на территории Таджикистана еще с 20-х годов 20-го века. И в связи с этим анклавом существует большое число противоречий. Есть проблемы дележа коммуникаций. Одна из перестрелок возникла из-за драки вокруг забора, поставленного там, где запрещено ставить заборы. Есть территории «условного пользования». Они формально являются территорией той или иной страны, но какие-то вещи там запрещено делать. Но соседи все время обоюдно выходят за пределы.

- Кажется, это случается довольно часто?

- Какие-то проблемы и столкновения между киргизами и таджиками случаются каждую неделю. Драки - каждый месяц. А столкновения между представителями госструктур силовых - каждый год. А большая стрельба, как сейчас, происходит каждые 5-10 лет.

- Россия главный миротворец в конфликте?

- Наша страна - главный и единственный миротворец в данном конфликте. Чтобы такие конфликты не перерастали в большие войны и была создана Шанхайская организация сотрудничества. И ОДКБ. И система работает.

- Кто России дороже — Таджикистан с нашей 201-й базой и огромной границей с Афганистаном или Киргизия с ее миллионом трудовых мигрантов в России?

- Они нам равно дороги. Для России интересы ее в Таджикистане и Кыргызстане равны. И кстати, наша 201-я база больше нужна даже не нам, а Душанбе.

- Перспективы развития конфликта?

- Перемирие достигнуто, оно обязательно. Но дальше все опять пойдет по обозначенной мною модели.

- Вариант решения?

- Например, обмен территориями. Есть такой таджикский анклав Ворух, окруженный землями киргизскими. Либо его обменять, сделать не анклавом, либо предложить другие варианты равнозначные. Но учитывая, что там столкновения были даже в советские времена и проблему не решили за десятки лет — как и кто ее сейчас решит?

- Совпадение обострения с саммитом ШОС — не случайно?

- Еще можно добавить столкновения между Арменией и Азербайджаном. Практически все в одно и то же время. Таких случайностей не бывает.