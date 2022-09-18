Впервые убедительно доказана связь между ковидом и болезнью Альцгеймера

В числе главных загадок - COVID-19 ускоряет развитие болезни Альцгеймера или служит спусковым крючком? Фото: Shutterstock

Еще в начале пандемии у исследователей появились подозрения: похоже, коронавирус может оставлять опасный след в головном мозге человека. Вскрытие умерших от ковида показывало, что вирусные частицы способны проникать в святая святых, клетки центральной нервной системы (ЦНС). Но то были погибшие от тяжелой формы инфекции. А что с выжившими, перенесшими болезнь в средней, легкой, а то и бессимптомной форме? Может быть, у них (а таких все-таки большинство) «корона» не добирается до нервных клеток? Или же не оставляет необратимых повреждений. Такие надежды греют оптимистов. Новое исследование, однако, способно поколебать веру в лучшее. Что узнали ученые и насколько убедительны неутешительные данные, выяснил KP.RU.

АЛЬЦГЕЙМЕР НЕ ЗА ГОРАМИ

Группа американских ученых из Кливленда проанализировала медицинские данные большого количества пациентов. Важная деталь: все это были люди старше 65 лет. Что вполне логично: в более раннем возрасте болезнь Альцгеймера (БА) стартует крайне редко. А исследователи поставили перед собой задачу прояснить связь между ковидом и БА.

Специалисты изучили медкарты 410 748 пожилых людей, переболевших ковидом, и такого же количества счастливчиков, избежавших встречи с инфекцией. Наблюдение охватило период с февраля 2020 г. по 5 мая 2021 г. При этом ни тяжесть болезни, ни наличие прививки от коронавируса в научной работе не указываются. Известно, что массовая антиковидная вакцинация в США стартовала в конце декабря 2020 - начале января 2021 гг. Поэтому вполне вероятно, что большинство пациентов все-таки были не привиты.

Ученые посмотрели, как часто у переболевших диагностировали одно из самых тяжелых заболеваний, разрушающих мозг - болезнь Альцгеймера. Выяснилось, что такая участь постигла 0,68% пожилых людей в течение 360 дней после заражения коронавирусом. Среди тех, кто не болел ковидом, в той же возрастной группе диагноз БА получили 0,49%. «Соотношение рисков составляет 1,69», - пишут исследователи. То есть угроза Альцгеймера у переболевших более чем в полтора раза выше.

Впрочем, не все так однозначно.

ЕЩЕ ОДНА ТАЙНА ВИРУСА

Авторы научной работы и сами признают: наши выводы не претендуют на истину в последней инстанции, нужны дополнительные исследования. В числе главных загадок, например, такая: COVID-19 ускоряет развитие болезни Альцгеймера или служит спусковым крючком?

Если предположить первое, то ситуация выглядит намного хуже. Известно, что от момента начала неблагоприятных процессов в головном мозге до появления симптомов, позволяющих поставить диагноз, обычно проходит несколько десятилетий. Если ковид стимулирует ускорение, люди быстрее теряют шансы на нормальную жизнь. Их состояние усугубляется стремительнее.

Если же коронавирус выступает триггером (тем самым спусковым крючком), то он, по сути, провоцирует появление симптомов, которые организм и так уже готов вот-вот выдать. Хорошего, конечно, тоже мало. Но это все же говорит о большей похожести «короны» на другие вирусные инфекции. Возбудитель выглядит менее пугающим своей непредсказуемостью.

Как на самом деле - мы не знаем. Чтобы выяснить это, нужно посмертно исследовать ткани мозга переболевших ковидом и впоследствии убитых Альцгеймером. Проводить множество сравнений и т.д.

ЧТО ВСЕЛЯЕТ НАДЕЖДУ

Есть несколько обстоятельств, которые позволяют предположить, что, возможно, все не так уж плохо.

1) Коронавирус мутирует. Исследование проводилось еще до появления «омикрона» и его потомков. Возможно, новые штаммы окажутся менее опасны для центральной нервной системы (хотя, нельзя исключать и обратное).

2) Пока нет данных, насколько вакцины защищают от скрытых неблагоприятных последствий для ЦНС в случае заражения ковидом (прорывной инфекции). Возможно, что у привитых людей, которые подхватили ковид (при «омикроне» это бывает не так уже редко), вирусу все-таки не удается нанести серьезный удар по нервным клеткам.

3) Мы так и не знаем, насколько опасны и необратимы глубинные изменения в головном мозге у более молодых людей, перенесших ковид (до 65 лет). Не исключено, что за счет меньшей «изношенности» организма удается лучше противостоять и эффективнее восстанавливаться. В том числе - центральной нервной системе.

Наконец, мы продолжаем надеяться на появление лекарств, способных спасти от болезни Альцгеймера. Каждый новый прожитый год - это дополнительные шансы, что произойдет, наконец, прорыв в борьбе со страшным недугом.