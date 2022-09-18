«Изделие - 305» представляет собой управляемую ракету «воздух - поверхность». Фото: topwar.ru

«Надо бить умением, а не числом» - говорил своим воинам великий русский генералиссимус Александр Суворов. А еще напоминал им, что «Исправная стрельба в мишень – великой важности: умножает гибель неприятеля и отвращает в действии лишнюю трату патронам». Все эти цитаты актуальны и сегодня, хотя современное оружие позволяет все меньше времени тратить на перезарядку и изготовку.

Оружие Армии России одно из лучших в мире, а опыт полученный в ходе специальных военных операций позволяет нашим воинам использовать его с максимальным эффектом.

ВСЕЯДНАЯ СНАЙПЕРКА

Силы специальных операций в Донбассе получили от концерна «Калашников» пробную партию снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Если они покажут себя хорошо в руках бойцов, то займут нишу снайперской винтовки Драгунова (СВД) в оружейных пирамидах общевойсковых подразделений. СВЧ сделали значительно легче и удобнее других снайперских винтовок, что имеют прицельную дальность до 1200 метров.

Эксперты уверенно говорят, что винтовка повысит огневые возможности штурмовых групп, куда входит снайпер, что должен со скрытой позиции поддерживать в атаке своих сослуживцев, или поражать с расстояния до километра офицеров, гранатометчиков, пулеметные расчеты врага.

У разных спецподразделений сегодня есть более мощные снайперские винтовки, что позволяют стрелять точно более 4 километров, но с ними в бою не побегаешь. СВЧ весит всего 4,6 килограмма, что чуть больше автомата «Калашникова».

Кроме того, из самозарядной винтовки с магазином на 10 патронов можно стрелять и по целям, что находятся рядом навскидку: из СВЧ легко прицеливаться, так как приклад находится на одной оси со стволом.

Снайперская винтовка Чукаева. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сам ствол на винтовке может меняться, как под российский патрон 7,62х54 мм, так и под натовский – 7,62х51 мм, есть и вариант – дальнобойная СВЧ под патрон .338 LAPUA MAGNUM (8,6х70 мм).

У СВЧ телескопический приклад, который позволяет подогнать оружие под стрелка, удобные крепления для глушителя, фонаря и тепловизора.

Отметим, что снайперская винтовка Чукавина разрабатывалась с учетом боевого опыта снайперов специальных подразделений силовых структур России в Сирии. Главный упор конструкторы делали на универсальность и точность: рассеяние из СВЧ на дальности 100 метров не превышает 30 мм.

«Коготь кречета»

Если бы был конкурс на название детища «Конструкторского бюро машиностроения» КБМ «Изделие - 305» ему подошло что-то вроде «Коготь кречета». Эти царские птицы во время пикирования на зайку разгоняются свыше 100 метров в секунду. На такой скорости птица убивает животное мгновенно: бьет когтями в основание черепа.

Повадки «Изделия -305» схожи с хищными птицами. В сети уже появились кадры, как «Изделие -305» со скоростью более 250 метров в секунду пикирует на украинский пикап с диверсантами или догоняет мчащийся по дороге украинский БМП. Атака длится не более 2 секунд. Точное попадание при любом развитии ситуации гарантировано.

«Изделие - 305» представляет собой управляемую ракету «воздух - поверхность» может легко догнать и уничтожить любую цель на расстоянии до 14 километров. Длина ракеты не превышает двух метров, диаметр корпуса - 200 мм., стартовая масса - 105 кг. Боевая часть - осколочно-фугасная с зарядом в 25 кило.

В головном отсеке ракеты под прозрачным головным обтекателем находится комбинированная система наведения и взрыватель.

Система наведения включает приборы инерциальной и спутниковой навигации, а также оптико-электронную головку самонаведения и автопилот. Также там есть радиостанция для обмена данными с вертолетом-носителем. В таком случае на вертолет могут поступать телеметрия и видеосигнал с головки самонаведения, а на ракету отправляются команды, позволяющие корректировать ее полет до встречи с целью.

Взрыватель «Изделия -305» может сработать как от удара с землей, так и от команды оператора в воздухе. Такая команда подается, когда необходима большая площадь рассеивания осколков.

Размеры позволяют ракете стартовать не только из-под крыла самолета или вертолета, но и беспилотника.

Кстати, «Изделие -305» поставляется «Конструкторским бюро машиностроения» наряду с оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и «Кинжал».