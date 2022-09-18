Микрокредит перестает быть микро: суммы займов бьют рекорды

Эксперт рассказал, чем опасны микрофинансовые организации Фото: Олег УКЛАДОВ

До зарплаты еще неделя, а денег в кошельке уже ни копейки. И в холодильнике хоть шаром покати. И телефон как назло сломался – придется нести в ремонт. Эта ситуация знакома многим россиянам. И если раньше одолжить деньги до получки можно было только у родных и знакомых, то теперь – пожалуйста: на каждом углу есть конторы с названием что-то вроде «Деньги здесь и сейчас», где, имея с собой только паспорт, можно минут за 5 оформить небольшой кредит. Главное – деньги там нужно вернуть как можно раньше, потому что проценты по таким займам бывают очень высокими.

Однако в последнее время сумма кредитов, за которыми люди приходят в микрофинансовые организации (МФО), очень выросла. По данным исследования экосистемы Unicom, которые приводит агентство РИА Новости, средняя запрашиваемая сумма микрозаймов в августе достигла 24,8 тысячи рублей. Она снижалась с начала года и в марте составила всего 16,3 тысячи рублей. Но уже в апреле средний займ вырос до 23,5 рублей и с тех пор продолжает расти.

В исследовании указано, что популярность микрозаймов и кредитов в стране сейчас очень высокая. Каждый второй россиянин со среднем уровнем доходов признался, что для совершения незапланированной покупки был вынужден экономить или обращаться в финансовые организации.

- Причин роста средней суммы микрозаймов две, - считает генеральный директор «Лиги защиты должников» юрист Сергей Крылов. - Первая - рост цен, товары и услуги дорожают. Вторая причина в том, что у МФО становится больше средств, и они могут выделить больше денег на микрокредитование. Дело в том, что основной источник средств МФО, которые они используют для кредитования граждан, это займы от частных лиц. Как юрист я веду курсы по инвестированию. И должен сказать, что вложения в микрофинансовые организации сегодня очень выгодны - проценты там ого-го (доход от вложений в микрофинансовые организации может превысить 20% годовых, а минимальная сумма инвестиций, принимаемых от физических лиц, составляет 1,5 млн рублей, - Ред.). Даже пенсионеры вкладывают свои свободные средства в МФО. И у МФО сейчас просто больше денег, поэтому они могут выдавать гражданам более серьезные кредиты.

Растет сейчас не только средний чек по микрозаймам, но и по обычным потребительским кредитам. Так, по данным Национального бюро кредитных историй, в августе 2022 года средняя сумма потребкредита составила 269,3 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,6% (в июле 2022 года – 260,0 тыс. руб.). Это самое высокое значение показателя с сентября 2021 года.

А самый большой средний размер выданных потребкредитов зафиксирован в Москве (508,8 тысяч рублей), Московской области (387,9 тысяч рублей), Ханты-Мансийском АО (385,9 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (366,5 тысячи рублей) и Республике Саха (Якутия) (290,7 тысяч рублей).

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Брать кредит можно только под четкий бизнес-план

Так что же делать, если деньги нужны позарез? Стоит ли обращаться за займом в МФО?

- Надо понимать, что условия, под которые вам дадут деньги в МФО, заведомо кабальные, - подчеркивает наш эксперт Сергей Крылов. – Если вы решились взять кредит, у вас должен быть четкий план: на что вы берете кредит, зачем, из каких средств и когда собираетесь его погашать. Ни в коем случае нельзя брать займы, чтобы просто дотянуть до зарплаты. Если денег постоянно не хватает, надо решать проблему по-другому – искать другую работу или дополнительный заработок – но не рассчитывать на кредиты. Ведь придется отдавать не только сам кредит, но и проценты выплачивать. Именно этим и опасны кредиты – они блокируют возможности и стимулы для заработка, временно снимая проблему безденежья. Хотя на самом деле они эту проблему только усугубляют.