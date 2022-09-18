На митинге требуют выхода Армении из состава Организации Договора о коллективной безопасности. Фото: Александр Патрин/ТАСС

По разным данным от ста до пятисот человек вышли в Ереване на одну из центральных площадей - площадь Свободы, - требуя выхода Армении из состава Организации Договора о коллективной безопасности. Среди организаторов митинга — Национальный демократический полюс (альянс нескольких партий) и Европейская партия.

Часть участников акции размахивали звездно- полосатыми флагами США и национальными флагами своей страны. Замечены граждане с плакатами на английском языке «Прощай ОДКБ, добро пожаловать MNNA!» . Последняя аббревиатура обозначает «Основного союзника вне НАТО» - так называют союзников Соединенных Штатов вне альянса. Были видны также лозунги, где содержались прямые оскорбления в адрес ОДКБ.

Главное требование митингующих к правительству, которое возглавляет Никол Пашинян — скорейший выход из данной организации коллективной безопасности, в которую входит сейчас 6 республик бывшего СССР. И совет которой именно сейчас возглавляет именно армянский премьер-министр. Зачем нужен выход из ОДКБ — чтобы, по словам организаторов митинга, начать переговоры с реальными союзниками. И кто же эти союзники?

По разным данным от ста до пятисот человек вышли в Ереване на одну из центральных площадей - площадь Свободы. Фото: Александр Патрин/ТАСС

С точки зрения митингующих — точно не Москва, из которой на минувшей неделе в Ереван прибыла миссия ОДКБ во главе с начальником объединенного штаба, генерал-полковником российской армии Анатолием Сидоровым. Миссия должна была изучить обстоятельства недавнего обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном на границе между двумя республиками, из-за которого с обеих сторон погибли десятки человек.

Показательно, что еще в пятницу, 16 сентября секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявлял, что его страна ожидала и продолжает ожидать от ОДКБ «военной и военно-политической помощи». По его словам, республике нужна соответствующая поддержка для защиты собственного суверенитета и вывода азербайджанских подразделений с армянской территории. Позже глава Совбеза выразил разочарование тем, что ОДКБ соответствующую поддержку оказывать не спешит.

Поводом для митинга стал визит в Ереван Нэнси Пелоси. Фото: REUTERS

Зато на словах обещала Еревану всяческую помощь спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибывшая в армянскую столицу с кратким официальным визитом. С которым "совершенно случайно" совпал митинг в центре города.

Стоит напомнить, что в Армении находится единственная в Закавказье, 102-я российская военная база в городе Гюмри, (которая стоит там уже более четверти века), и именно российский миротворческий контингент встал в Нагорном Карабахе между противоборствующими сторонами после обострения там ситуации осенью прошлого года.

Очевидно, что война в Закавказье не нужна ни Москве, ни Еревану, ни Баку. А вот визитерам из-за океана она кажется вполне уместной — в частности, чтобы отвлечь внимание и силы России, которая проводит СВО.