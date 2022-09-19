Последние новости о ситуации вокруг Украины на 19 сентября 2022 года: неестественные границы, немецкие танки и гуманное отношение к пленным

Российские саперы спасают Донбасс от украинских и западных мин. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские саперы спасают Донбасс от украинских и западных мин

Активную зачистку территорий Донбасса от мин ВСУ ведут саперы группировки «О» (Отважные). Чаще всего обнаруживаются противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», МОН-50, противотанковые ТМ-62 . Часто находят и мины иностранного производства ДМ-12 и ДМ-31. Военные Центрального военного округа продолжают разминировать взрывные устройства ВСУ на автодорогах и объектах гражданской инфраструктуры. Российские саперы обезвредили уже более двух тонн взрывоопасных предметов. Обнаруживаются и растяжки, которые ведут к противотанковым управляемым ракетам, а роль детонатора играют гранаты. Это ВСУ оставили для граждан, которых в Киеве как-то по инерции считают согражданами?

В Верховной раде еще остаются пророссийские депутаты?

Илья Кива, бывший депутат Верховной рады, заявил, что часть действующих украинских парламентариев втихаря сочувствуют российской спецоперации. В частности, он опубликовал фото депутата от партии «Слуги народа» Николая Задорожного, который приехал в свитере с буквой V в город Тростянец. Цель была — поздравить лесников. Реакция — бурная. У националистов, в первую очередь. По данным Кивы, в стенах Рады есть и другие симпатизанты СВО, но они ведут себя тихо. Тише едешь — дальше будешь.

Киев взбесили заявления из Бухареста о «неестественных границах»

Посольство незалежной в Румынии резко отреагировало на слова бывшего главы румынского МИДа Андрея Марги о неестественных границах Украины. Данное высказывание самостийные дипломаты посчитали «вопиющим оскорблением». А в Киеве заявили, что румынский политик пытается поставить под сомнение нерушимость границ их великой державы, и вообще бывший глава МИД Румынии пошел против базовых принципов международного права. А он то всего-навсего напомнил, каким европейским странам еще в 20 веке ( и несколько ранее) принадлежали территории, на которых сейчас привольно раскинулась Украина. Среди них как минимум три страны-члена НАТО.

Как американцы дурят украинцев, помогая им материально

Известное издание Foreing Affairs признало, что западные страны не всегда честны с государствами, которым они «оказывают помощь». Это касается, в первую очередь, Украины. Бухгалтерские махинации позволяют богатым странам кичиться предоставляемой помощью при отсутствии серьезных фактических расходов. В частности, многие страны Запада завысили предполагаемые суммы помощи, включив туда средства, потраченные на национальном уровне после наплыва украинских беженцев. Вслух заявлялось, что в сумме Запад потратили около 30 миллиардов долларов на размещение тех, кто покинул незалежную, начиная с февраля этого года —но реальные траты на такую помощь неизвестны никому. И правильно — деньги любят тишину.

Зеленский пытается давить на Берлин через Вашингтон

Шестой президент Украины заявил, что для поставки Берлином танков Киеву США могли бы повлиять на ФРГ своим примером. Зеленский вновь напомнил, что ждет от заокеанских боссов ответа по передаче ему запрошенной боевой техники. И заявил: поставки танков с американской стороны подтолкнут Германию к схожему решению. Такова была реакция украинского лидера на прозвучавшие из Берлина заявления, что в ФРГ совместно с союзниками решили не поставлять Киеву основные боевые танки западного образца. Одной из причин такого решения Зеленский счел то, что у немецкой стороны есть внутренних барьеры, связанные с нацистским прошлым страны. Зато он все свои внутренние барьеры, похоже, уже разрушил.

Итальянский журналист, подорвавшийся на мине ВСУ, уже на родине

Маттиа Сорби, журналист итальянских изданий Ria, La7 и La Repubblica , подорвавшийся в начале сентября на украинской мине в Херсонской области, вылетел при содействии Российского Красного Креста (РКК) из Минеральных вод на родину. В РКК сообщили: «После все процедур, осмотров и подготовки документов, мы сопроводили Маттиа на прямой рейс до Италии. Жизни и здоровью журналиста ничего не угрожает». Помощь эта была оказана по просьбе президента Итальянского Красного Креста Франческо Рокка. Вывозили раненного через Крым, откуда на машине скорой помощи за 16 часов его доставили в Минводы. Хочется надеяться, что в Италии Маттиа не будет лукавить в отношении того, что он увидел и почувствовал в зоне конфликта. А также по дороге домой.

В незалежной легализуют трофейное оружие

Игорь Бондаренко, замглавы МВД Украины, заявил, что Верховной раде надо поддержать законопроект, предусматривающий возможность для граждан получать в собственность трофейное оружие. Бондаренко сообщил: «Надеемся, что в законопроекте будет предусмотрена модель легализации трофейного или найденного оружия. Если гражданин законным способом получил оружие, которое не является собственностью государства Украина, он должен иметь возможность оставить его себе. Главное условие — чтобы это оружие не имело криминального следа». Легализовать такое оружие необходимо, чтобы граждане имели возможность использовать его для самозащиты, считает Бондаренко. Сколько таких «самозащитников» размахивало гранатами, привезенными из «зоны АТО» в общественном транспорте и на улицах украинских городов? И как резко это повысило безопасность граждан!

Украинских пленных не бьют и не морят голодом

Кирилл Стремоусов, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что отношение к пленным украинским бойцам в регионе достойное, их не унижают. Стремоусов добавил: «Я не могу сказать, сколько пленных в Херсонской области, но достаточно много. Пленных сейчас отправляют, ими занимаются». Причем пленных приходится эвакуировать из районов боевых действий в глубокий тыл, где их нормально кормят и дают возможность связаться с родными. Но для Киева, это, конечно, московская пропаганда, они пленных на аммиакопровод менять предлагают.

Киев заплатит за помощь Запада своей землей

Пабло Леаль, обозреватель испанского издания Rebelion, сделал вывод, что Киев готов расплачиваться за помощь Вашингтона по ленд-лизу украинскими землями. Леаль уверен, что для покрытия непомерно огромного долга от украинских политиков потребуют предоставить в распоряжение американских и натовских войск территорию страны. Соединенные Штаты и другие страны альянса «построят здесь десятки военных баз, как это уже было в Германии после Второй мировой войны, и будут сдавать их в аренду на крайне невыгодных условиях». Обозреватель отметил, что Киев сам себе роет яму и рискует будущим, подчиняясь Западу. По его мнению, США и НАТО выкачивают из украинского бюджета средства для развития собственных ВПК. Если это видно уже даже из Испании, то когда же прозреют обычные киевляне и одесситы с харьковчанами?

Экс-премьер Греции против отправки оружия Украине

Алексис Ципрас, экс-премьер Греции и лидер Прогрессивного альянса, раскритиковал отправку оружия Киеву. По его мнению, страна таким образом становится частью кризиса. На 86-й Салоникской международной выставке Ципрас заявил: «Мы должны обновить место нашей страны на международной геополитической сцене. Не как передовой и небезопасный аванпост Запада, не как страна, которая отправляет оружие на Украину и становится стороной кризиса, но как сила мира и стабильности. Мост, а не аванпост». Ранее в Греции анонсировали отправку Украине 40 БМП. Оппозиционная СИРИЗА выступает против отправки оружия Украине, в том числе, в условиях нарастания напряженности с Турцией. Правильно, такая корова нужна самому.