Анекдоты: Позвонила домработница, сообщила, что с завтрашнего дня работает удаленно. Будет мне звонить и говорить, что надо делать

Купил надувную кровать. На 12 языках написано: «Купаться запрещено».

На русском: «При купании держаться за ручки».

* * *

Соломон Маркович, вы что, собаку завели?

- Таки нет, с ней очень много возни. Когда ночью слышны подозрительные звуки, мы с Сарочкой лаем сами…

* * *

Самая мощная организация в мире - это дебилы, у них везде свои люди.

* * *

- Дорогой, тебе надо бы походить в тренажерный зал, сбросить появившиеся излишки.

- У тебя, дорогая, тоже кое-где многовато.

- Я женщина. Мне простительно.

- А я мужчина. Мне пофиг.

* * *

Британский парламент с 10 сентября запретил скороговорку «Карл у Клары украл кораллы…»

Причина запрета не разъясняется.

* * *

Жена - мужу:

- Ты где был?

- На свадьбе у Коляна... Ты не представляешь, как все нажрались!

- Ну почему же не представляю... Фату сними.

* * *

Впервые в жизни приготовила ужин. Сама пробовать боюсь, кота жалко. А муж, как назло, на работе задерживается.

* * *

- Мадам, вы такая стройная. На диете?

- На зарплате.

* * *

- Ты только представь, как они обрадуются, если мы в гости не придем!

- Да, надо идти…

* * *

Депутаты собираются маркировать спиртные напитки словами «алкоголь ваш враг».

Никогда еще библейский завет «возлюби врага своего» не был так актуален.

* * *

Расстался с девушкой. Как бы теперь мне изменения в зарплате объяснить жене?

* * *

В психбольнице больные смотрят утром по телику новости. Один вдруг хлопает себя по коленке:

- Хорошо, что я в психушке!

За его спиной санитары друг другу:

- Да... Этот, кажись, выздоровел.