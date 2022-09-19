Анекдоты: Позвонила домработница, сообщила, что с завтрашнего дня работает удаленно. Будет мне звонить и говорить, что надо делать

Купил надувную кровать. На 12 языках написано: «Купаться запрещено».
На русском: «При купании держаться за ручки».
* * *
Соломон Маркович, вы что, собаку завели?
- Таки нет, с ней очень много возни. Когда ночью слышны подозрительные звуки, мы с Сарочкой лаем сами…
* * *
Самая мощная организация в мире - это дебилы, у них везде свои люди.
* * *
- Дорогой, тебе надо бы походить в тренажерный зал, сбросить появившиеся излишки.
- У тебя, дорогая, тоже кое-где многовато.
- Я женщина. Мне простительно.
- А я мужчина. Мне пофиг.
* * *
Британский парламент с 10 сентября запретил скороговорку «Карл у Клары украл кораллы…»
Причина запрета не разъясняется.
* * *
Жена - мужу:
- Ты где был?
- На свадьбе у Коляна... Ты не представляешь, как все нажрались!
- Ну почему же не представляю... Фату сними.
* * *
Впервые в жизни приготовила ужин. Сама пробовать боюсь, кота жалко. А муж, как назло, на работе задерживается.
* * *
- Мадам, вы такая стройная. На диете?
- На зарплате.
* * *
- Ты только представь, как они обрадуются, если мы в гости не придем!
- Да, надо идти…
* * *
Депутаты собираются маркировать спиртные напитки словами «алкоголь ваш враг».
Никогда еще библейский завет «возлюби врага своего» не был так актуален.
* * *
Расстался с девушкой. Как бы теперь мне изменения в зарплате объяснить жене?
* * *
В психбольнице больные смотрят утром по телику новости. Один вдруг хлопает себя по коленке:
- Хорошо, что я в психушке!
За его спиной санитары друг другу:
- Да... Этот, кажись, выздоровел.