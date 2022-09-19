Дамы с подачкой

Красивые волейболистки во главе со строптивой Лерой (Равшана Куркова, третья слева) попортят нервы своему тренеру. Фото: Канал «Россия 1»

Некоторое время на отечественном сериальном пространстве за спортивную тематику отвечала лишь хоккейная «Молодежка», но в последние годы все словно встрепенулись: появились «Мамы чемпионов» (плавание), «Последний аксель» (фигурное катание), «Домашнее поле» (футбол), «Регби»... Но особый почет нежданно-негаданно выпал на долю волейбола, который во внеэкранной жизни вниманием, откровенно говоря, не избалован. И тем не менее телеаудитории предлагают уже второй подряд сериал про мячи, сетки и силовые подачи: после комедии «Дылды» в бой вступает мелодрама «Чайки». Причем, как и в случае с «Дылдами», речь пойдет о женском волейболе. И опять под прицелом сценаристов оказался тренер команды, своенравный мужчина, вынужденный искать общий язык со строптивыми длинноногими спортсменками. В «Дылдах» такого героя играл Павел Деревянко, в «Чайках» этим займется Михаил Пореченков.

Персонажу Михаила достается пост наставника калининградской команды «Чайки», которую он намерен сделать лучшей в стране. Правда, методы у него жесткие, и многим из его подопечных они не нравятся. Зовут тренера Максим Тополь, и это не может не навести людей, хорошо разбирающихся в спорте, на некоторые подозрения. Впрочем, авторы сериала и не шифруются. «Прообразом моего персонажа стал великий волейбольный тренер Николай Васильевич Карполь», - честно признается Пореченков.

Герой Пореченкова готов идти к победе, используя самые жесткие методы. Фото: Канал «Россия 1»

Карполь, напомним, дважды становился со сборными страны олимпийским чемпионом, а также выиграл множество других титулов - специалист считается самым титулованным волейбольным тренером мира. Естественно, чтобы достойно изобразить такого мастера, Пореченкову пришлось постараться. Помогли ему в этом Равшана Куркова, Юрий Чурсин, Николай Добрынин, Илья Любимов, Сергей Мигицко и другие популярные актеры.

«Россия 1»

«Чайки».

С 19 сентября. Понедельник - четверг, 21.20.

ЧТО ЕЩЕ

Оперативники и «Капельники»

На ТНТ стартует сериал «Капельник» (с 19 сентября, понедельник - четверг, 21.00), его герой - молодой анестезиолог-реаниматолог, переживший личную трагедию (девушка умерла от передозировки, а ее маму после этого частично парализовало). Парень пытается помочь женщине деньгами и начинает работать «капельником», то есть врачом, который нелегально «откачивает» разнообразных знаменитостей после наркотического и алкогольного опьянения.

А тем временем на НТВ - очередная криминальная сага под названием «Стая» (с 19 сентября, по будням, 21.45), в которой ценителей жанра вновь ждет не теряющий актуальности сюжет о крутом оперативнике, сосланном в провинцию и лихо разбирающемся с местной круговой порукой.