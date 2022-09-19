Как мы с фермером Олегом Сиротой картошку с поля продавали

Олег Сирота: «С нашими овощами мы не химичим. Картошка хоть мелкая - зато натуральная!» Фото: Елена АРАКЕЛЯН

Хорошего товара должно быть много. Особенно отечественного, особенно сейчас. Так решил знаменитый подмосковный фермер-сыровар Олег Сирота. И решился на эксперимент

Олег посадил у себя на ферме овощи из «борщевого набора», оказавшиеся в прошлом году самыми вздорожавшими продуктами. И из интереса, и чтобы заработать. «КП» внимательно следит за экспериментом. У нас своя цель: понять, что ж у нас такое с овощами? Вроде и растут на каждой даче, но цены на них скачут так, словно каждый огурчик едет к нам бизнес-классом из Новой Зеландии.

И вот пришла середина сентября - подоспела картошка.

«НАТУРАЛЬНАЯ» МЕЛОЧЬ

- Меня тут в соцсетях ругают, что картошка мелкая. Вот на следующий год сделаю два поля. Одно оставлю, как у нас сейчас: никаких обработок химией, только окучивали. А другое - со всеми полагающимися подкормками и обработками, гербицидами и пестицидами. И пусть рядом на прилавке лежат два продукта. Кому «натуральную», но мелкую картошку - пожалуйста. А кому - большую и красивую, тоже пожалуйста.

- Олег, да не слушайте вы соцсети. Мы вот вашу «мелочь» себе на семена набираем, - две пожилые дамы наваливают картофелины в пакеты.

Олег Сирота общается с покупателями, а я подслушиваю из-за прилавка и мешков с картошкой: совсем мелкая - 15 рублей, чуть покрупнее - 25 руб.

Торгуем мы «с поля». Почти. С этого года вышли послабления: фермерам теперь необязательно везти свою продукцию в «места организованной торговли», а можно ее продавать, не отходя далеко от грядок. Но все-таки прямо с поля или грядки торговать нельзя: надо обязательно соорудить что-то вроде киоска с прилавком.

У нашего Сироты все по закону, даже кассовый аппарат есть. Что доставляет определенные неудобства. Связь периодически прерывается, деревня и в 50 км от Москвы, аппарат ругается и задумывается.

Торговлей рулит управляющая кафе (оно работает при сыроварне) Алиса. На подхвате - другие сотрудники оттуда же. Так в фермерском хозяйстве решили насущную проблему: специально нанимать дополнительный персонал, чтобы продать всего 20 тонн картошки, невыгодно.

Дела тем временем идут. Только за предыдущий день картошки продали 4 тонны. А еще есть немного морковки, тыквы и последние кабачки. Народ в основном приезжает за сыром. Но, увидев помост с овощами, приглядывается и встает в очередь. Уже к обеду от собранной накануне морковки остались рожки да ножки, тыквы разобрали вчистую.

- Кто-то берет мешок-три-пять - на дачу в погреб. А кто-то - просто чтоб сегодня и сварить, - объясняет Олег. - Мы свою картошку так всю и продадим.

Покупатели приезжают в хозяйство за сыром, но разве можно пройти мимо таких кабачков? Фото: Елена АРАКЕЛЯН

ПРО ЯРМАРКИ И КООПЕРАТИВЫ

- Олег, а почему не хотите в Москву урожай везти, на ярмарки выходного дня? Или на рынок? Ведь там наверняка поток людей больше, можно продать дороже.

К слову, по данным Росстата, килограмм картошки в среднем по стране в августе стоил 34 рубля, в Москве - около 40,5 руб.

- Продавать в Москве выгодно при больших объемах товара. А у нас... Ну что такое 20 тонн картошки, а остального и того меньше, - говорит Олег. - В Москве нужно место на ярмарке, проходить торги. Возить товар, продавцов или нанимать их. Нам лучше все продать пусть и дешевле, но на месте и быстро.

Вот если бы было хранилище, мечтает фермер, тогда овощи можно было бы продавать зимой, а это минимум в два дороже, чем в разгар сезона. Но для хорошего хранилища надо миллионов сто. Государство сейчас готово компенсировать до половины затрат на здание и оборудование, но даже с учетом этих субсидий от Минсельхоза для одного фермерского хозяйства получается слишком дорого.

Сколько пишу про овощи, столько слышу эту песню про хранилища: из-за их нехватки у нас и страшно дорожают зимой картошка, морковка да капуста. Все, кто может хранить запасы, задирают цены. А еще приходится закупать импорт.

Комментарии экспертов по поводу этих проблем заканчиваются другой песней: даешь кооперативы. Денег у небольших производителей мало - надо создавать кооператив и закупать оборудование вместе. Но где эти кооперативы? Кто мешает фермерам объединяться?

- Государство кооперативы пытается поддерживать. Да только сложно нам объединяться, - Сирота вздыхает. - Нормальные фермеры находятся далеко друг от друга. А объединяться, с кем получится, не имеет смысла.

Калькулятор "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ДВА СТУДЕНТА И ЛОПАТА

На фермерском картофельном поле - знакомая с детства картина. Люди на карачках, ведра, мешки... От высокотехнологичного хозяйства Олега Сироты - если смотреть на его сырное производство, - я ожидала другого. Где же современная техника?

- У нас в Подмосковье беда: земля глинистая. Убирать картофелекопалкой ее сложно, и отечественной, и даже импортной, - объясняет главный Олегов огородник Вадим. - Когда дожди, она в поле заехать не может. А когда лето сухое и земля почти как камень, не заглубляет, как положено. Половина картошки остается в поле.

- Хорошо, что у нас большое предприятие, есть кого мобилизовать на уборку, - смеется Олег Сирота. - Сварщики, сантехники, скотники - по одному-два человека от каждого подразделения кинули «на картошку», как в старые времена.

«КП» продолжает следить за овощным экспериментом подмосковного фермера. Скоро - о самом главном: сколько удалось в итоге заработать. И реально ли в наших условиях выращивать дешевые и доступные для всех граждан овощи - и не разориться.