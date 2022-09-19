Вопрос дня: Что бы вы хотели увидеть в их меню? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей Гончаров, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Вопрос в нескольких позициях: хотелось бы, чтоб это было здорОво, реально по цене и круглосуточно. И не хотелось бы, чтобы это оказалось кратким набором сухих бутербродов на коленке у соседа. Нормальная столовая всегда имела «первое, второе и компот».

Сергей Осинцев, ресторатор и меценат:

- Думаю, пирожки слоеные - это на любой вкус, с капустой и картошкой, может, и с грибами. Универсальны чебуреки, хороши супчики протертые овощные, а также и куриные с лапшой. Все это быстро и несложно готовится, спокойно можно наладить массовое производство.

Вадим Дробиз, аналитик алкогольного рынка:

- Нужны гречка, курица, индейка и овощи. Причем вареные. Да, это диетическая еда. Кстати, в России баров и ресторанов в пять раз меньше, чем в средней европейской стране. Даже у финнов всего 500 магазинов в стране, которые торгуют алкоголем, и 8 тысяч баров, кафе и ресторанов. Вообще, что касается ассортимента новых кафе - сейчас креатив должен быть полный.

Татьяна Позднякова, ведущий специалист Мосметеобюро:

- Пирожки! И плов - я сейчас в Узбекистане, это великолепное блюдо. Если его готовить правильно, это будет отличный пункт в меню новых московских кафе.

Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт по безопасности:

- Важно не столько конкретное меню, сколько скорость обслуживания, разнообразие блюд и комфорт пребывания. Причем главное - разнообразие. Особенно для огромной массы живущих и работающих в столице, которым важно нормально позавтракать с 7 до 9 утра и двинуться на работу. И бургеры тут вряд ли будут лидерами.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Точно не надо копировать американский опыт с хот-догами и бургерами. Было ведь русское бистро в Москве в 90-е годы, там нормально кормили, но вот менеджмент... Возьмите за образец кафе, где стоят дальнобои: там одну солянку навернешь или пюре с котлеткой, или кабачки жареные - и сыт весь день. Это довольно быстрая и вполне разнообразная еда. Еще есть блины и манты, а в восточном кафе в Люберцах я такой хаш ел - недорого и сытно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Блины и бутерброды для народа

В столице в этом году откроют более 600 новых ресторанов и кафе. Запускаться бизнесу помогают гранты от правительства Москвы (подробности)