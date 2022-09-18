Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Кузнецов сутки взводом удерживал высоту

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: REUTERS

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Истина - благосклонна одному достоинству», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще предупреждал: «Предположения и предрассудки все расстраивают».

МОЛНИЕНОСТНЫМ МАНЕВРОМ СПАС БАТАРЕЮ

Капитан Дмитрий ЛЕБЕДЕВ

Капитан Дмитрий ЛЕБЕДЕВ Фото: Минобороны РФ

«Артиллерийская батарея под командованием капитана Дмитрия Лебедева успешно выполняла задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы противника. Националисты предприняли контрнаступление во фланг обороняющимся войскам. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны националистов, капитан Лебедев смог организовать систему маневрирования от контрбатарейной огня противника. Благодаря точным расчетам и своевременному огню батарея Дмитрия Лебедева не позволила воспользоваться преимуществом местности и сорвала контрнаступление противника. Воспользовавшись временным прекращением огня, капитан Лебедев оперативно произвел смену позиций батареи и вывел её в безопасный район, где продолжил выполнение огневых задач по поражению противника».

УНИЧТОЖИЛ 60 НАЦИОНАЛИСТОВ И НАЕМНИКОВ

Лейтенант Игорь ГВОЗДЕВ

Лейтенант Игорь ГВОЗДЕВ Фото: Минобороны РФ

«Командир огневого взвода управления гаубичной самоходно-артиллерийской батареи лейтенант Игорь Гвоздев выполнял поставленные задачи по поддержке подразделений армейской группировки и союзных войск. Во время наступления противника, находясь на наблюдательном пункте, лейтенант Гвоздев с подчиненными ему военнослужащими обнаружил замаскированный опорный пункт взвода националистов. Находясь под шквальным огнем стрелкового оружия и артиллерии противника, Дмитрий продолжил вести корректировку огня. Благодаря мужеству лейтенанта Гвоздева, а также точным и своевременным целеуказаниям противнику были нанесены серьезные потери. Уничтожен 1 опорный пункт взвода, 2 минометные секции и свыше 60 националистов и наемников. Потеряв опорный пункт и личный состав, противник был вынужден отступить. Воспользовавшись этим, лейтенант Гвоздев отдал распоряжение на перемещении на новые позиции. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было».

ВОВРЕМЯ ОБЕСПЕЧИЛ ТОЧНОЕ ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ

Лейтенант Дмитрий ТРАЦЕНКО

Лейтенант Дмитрий ТРАЦЕНКО Фото: Минобороны РФ

«Командир мотострелкового взвода лейтенант Дмитрий Траценко выполняла боевую задачу по обороне района. В ходе боестолкновения с наступающими силами противника подразделение Дмитрия Траценко нанесло существенный ущерб боеспособности врага. Было уничтожено свыше трех огневых позиций и более 20 националистов. Своевременно обнаружив выдвижение резервов противника Дмитрий организовал взаимодействие с артиллерийским подразделением, прикрывающим район обороны, обеспечил точное целеуказание, в результате чего выдвигающиеся подкрепления противника были поражены массированным огневым ударом и противник был отброшен от рубежа обороны с большими потерями. Решительные и своевременные действия лейтенанта Траценко в ходе боестолкновения позволили сохранить жизнь и здоровье личного состава группы. Отбросив противника, лейтенант Траценко вывел группу на заранее подготовленные позиции, где продолжил выполнение боевых задач по сдерживанию противника».

СУТКИ ВЗВОДОМ УДЕРЖИВАЛ ВЫСОТУ

Старший лейтенант Евгений КУЗНЕЦОВ

Старший лейтенант Евгений КУЗНЕЦОВ Фото: Минобороны РФ

Командир мотострелкового взвода старший лейтенант Евгений Кузнецов выполнял боевую задачу по удержанию высоты в одном из районов вблизи линии соприкосновения с противником. Украинскими националистами была предпринята попытка отбить высоту.

Евгений проявил мужество и героизм, ведя бой с превосходящими силами противника. В течение суток взвод лейтенанта Кузнецова успешно сдерживал натиск националистов. В ходе боестолкновения противник понес серьезные потери. Было уничтожено 11 националистов и 3 БМП. Не сумев выбить подразделение старшего лейтенанта Кузнецова с занимаемой ими высоты, противник отступил. Воспользовавшись прекращением огня, старший лейтенант Евгений Кузнецов принял решение на отвод войск на ранее заготовленные позиции, с целью сохранения жизни и здоровья подчиненных. Благодаря решительным действиям старшего лейтенанта Кузнецова удалось избежать потерь среди личного состава».