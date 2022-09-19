Минобороны ликвидировало в Сирии двух главарей террористов

17 сентября Воздушно-космические силы России нанесли групповой авиационный удар по базе запрещенной террористической организации «Джабхат ан-Нусра» в районе населенного пункта Эш-шейх Юсеф провинции ИДЛИБ.

«В результате удара уничтожены склад с вооружением, два склада материальных средств, ликвидированы более 45 боевиков, среди них полевые командиры Билал Саид и Абу Дуджана ад-Дири. Уничтоженные террористы были непосредственно причастны к нападениям на сирийских военнослужащих и мирное население в зоне деэскалации «Идлиб», а также к подготовке диверсионно-террористических акций на территории, подконтрольной правительству Сирийской Арабской Республики», - заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров.

Он также отметил, что в городах Сирийской Арабской Республики продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон с начала процесса урегулирования было проведено 3 202 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,9 тыс. тонн. Продолжается выполнение совместных патрулей согласно российско-турецкому «Меморандуму о взаимопонимании», принятому 22 октября 2019 г.

В Минобороны России отметили, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации, в провинциях Алеппо и Латакия зафиксировано 5 обстрелов со стороны позиций запрещенной террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра».