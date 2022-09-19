Счастливый Лепс объявил о пополнении в семействе: «Мама и малыш чувствуют себя хорошо»

Григорий Лепс. Фото: Иван МАКЕЕВ

Григорий Лепс теперь – дедушка: старшая дочь музыканта Инга родила ему внука. О том, что его наследница от первого брака беременна, певец рассказывал накануне своего юбилейного концерта. Тогда Лепс упомянул, что счастливое событие ожидается в сентябре. И вот теперь счастливый дедушка объявил в соцсетях о пополнении в семействе.

- Слава Богу! Я впервые стал дедом! Старшая дочь Инга родила сына! Мама и малыш чувствуют себя хорошо, все в порядке. Спасибо!, - рассказал поклонникам Григорий Лепс.

В апреле этого года 37-летняя Инга вышла замуж. Ее мужем стал актер и режиссер Михаил Плутахин. Михаил младше супруги на пять лет. Пара сыграла скромную свадьбу, которая прошла в узком кругу.

Григорий Лепс с дочкой Ингой. Фото: соцсети.

Григорий Лепс рассказывал журналистам, что он очень рад за дочь. Кроме того, певец перечислял какие критерии для него важны при выборе мужа своей дочери.

- Для молодого человека будут все те же требования, которые я предъявляю себе — прежде всего, честность, порядочность и доброта. Он должен любить свою работу, заботиться о семье, чтобы она ни в чем не нуждалась. Но это процесс не одного года. Моя жена выходила замуж не за великого артиста, а просто за человека, которого полюбила, - говорил музыкант. При этом Лепс отметил, что есть одно «но». Он не простит избранника дочери, если тот ее обидит.

- Я его уничтожу. Морально или физически — не важно. Для меня это не составляет труда, - пригрозил артист.

Если у его дочери все складывается хорошо, то личная жизнь самого артиста поставлена на паузу. В прошлом году Григорий Лепс неожиданно развелся со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет семейной жизни. После развода Лепс активно взялся за свое здоровье. Певец увлекся спортивной ходьбой, благодаря которой похудел на 15 килограммов. В соцсетях артист хвастается обнаженным торсом и демонстрирует подтянутый пресс.

Ранее мать певца Натэлла Лепсверидзе рассказала журналистам, что ее сын до сих пор любит бывшую жену Анну Шаплыкову. Мама артиста надеется, что супруги воссоединятся и вновь будут жить одной семьей. Сам Григорий не раз сожалел о том, что разрушил свой брак. Артист даже после развода не перестает заботиться о бывшей жене. Он активно участвует в воспитании детей и помогает семье финансово.