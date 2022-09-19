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В мире19 сентября 2022 5:10

Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд россиянам

Во въезде будет отказано даже при наличии выданных другими странами шенгенских виз
Юрий МАЙБОРОДА
Запрет коснется, прежде всего, граждан с туристическими визами

Запрет коснется, прежде всего, граждан с туристическими визами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четыре европейских страны, отличающиеся наибольшим уровнем русофобии, приняли решение не впускать на свою территорию граждан России даже при наличии у них шенгенских виз, которые выдали другие государства.

Неудивительно, что впереди всех в деле борьбы с россиянами оказались Польша и страны Прибалтики.

– Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили ввести общие ограничения на туризм для граждан России в целях охраны общественного порядка и безопасности. Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы, – заявили в пресс-службе эстонского премьера.

Запрет коснется, прежде всего, граждан с туристическими визами, однако даже в этом случае будет сделан ряд исключений. Например, при посещении родственников или лиц, с которыми есть общие несовершеннолетние дети. Кроме этого, сохранится возможность пересечения границ «по соображениям гуманитарного характера». В частности, планируется пускать в Европу откровенных диссидентов.

Нечто подобное ранее предлагал и глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависто, заявивший, что Европе могут понадобиться другие типы виз помимо туристических – для оппозиционно настроенных россиян или для журналистов с «критическими взглядами».

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