Байден заявил, что еще не принял решения насчет участия в президентской гонке

Байден снова всех удивил Фото: REUTERS

Действующий президент США Джо Байден снова всех удивил. На этот раз своим заявлением о том, что еще не принял окончательного решения относительно участия в следующих выборах в 2024 году.

Он пообещал «посмотреть».

– Мое намерение - вновь баллотироваться, но это только намерение. Но что касается твердого решения – это мы еще посмотрим, – заявил глава Белого дома.

На что собирается смотреть американский лидер, имеющий минимальный уровень одобрения избирателей, пока неясно. Может быть, на развитие скандала с ноутбуком его сына Хантера, а может – на собственное здоровье.

Тем не менее, в конце августа Федеральная избирательная комиссия США получила заявление от движения Biden for President в поддержку кандидатур Джо Байдена и Камалы Харрис на посты президента и вице-президента страны.

Ранее о своем желании остаться на второй срок неоднократно заявлял и сам Байден, хотя надо отдать ему должное – официально в качестве кандидата на высшую должность в стране он не регистрировался.

Впрочем, его главный оппонент Дональд Трамп тоже пока не подал заявки на участи в выборах. Предполагается, что экс-президент сделает это после выборов в Конгресс в ноябре.