Фото учителя труда из школы в канадском Торонто взорвали Интернет

Это мисс Лемье – так называет себя мужчина-трансгендер, который в прошлом году объявил, что отныне он женщина

Складывается впечатление, что в школах «высокоцивилизованных стран» разрешено уже практически все, однако фотографии существа непонятного пола с огромным бюстом, обтянутым тонким свитерком, в окружении школьников вызвали возмущение даже самой толерантной части завсегдатаев Сети.

Впервые несколько фотографий и коротких видеороликов со странным персонажем опубликовал в соцсетях ведущий Daywave Radio, сопроводивший изображения подписью «Я не помню, чтобы моя учительница выглядела так».

Позже пользователям удалось выяснить, что запечатленное на фото и видео трансгендера действительно является учителем труда в одной из школ Онтарио. Это мисс Лемье – так называет себя мужчина-трансгендер, который в прошлом году объявил, что отныне он женщина.

После того, как изображения учителя с бюстом неестественного размера облетели Интернет и вызвали возмущение родителей, у которых остались хотя бы какие-то понятия о морали, в школьном совете округа Халтон, куда относится школа, приютившая странного учителя, заявили, что не собираются принимать каких-либо мер.

– Гендерная идентичность и самовыражение охраняются Кодексом прав человека Онтарио, – гласит официальный ответ чиновников, ответственных за образование в округе.