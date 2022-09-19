Новый фаворит Примадонны: что связывает Аллу Пугачеву с дизайнером Гуляевым

Самые красноречивые кадры сделаны в студии Игоря Гуляева. Он обнимает Аллу Борисовну, а та в ответ как будто съежилась Фото: СОЦСЕТИ

С тех пор, как Алла Пугачева вернулась в Россию, на публике она появляется исключительно в компании Игоря Гуляева. Любимый дизайнер Примадонны, который на 20 лет её младше, сопровождает артистку на прогулках и встречах с журналистами, отмечает с Лизой и Гарри День города на Красной площади… При этом супруг Аллы Борисовны, как известно, находится за границей и в ближайшее время вряд ли воссоединится с семьей.

Любимый дизайнер Примадонны, который на 20 лет её младше, сопровождает артистку на прогулках и встречах с журналистами

Неудивительно, что в Сети тут же зашептались о романе: мол, у Примадонны новый фаворит, да и вообще, где пятый брак – там и шестой. Так неужели на восьмом десятке Алла Борисовна снова влюбилась? На этот вопрос сайту KP.RU ответила психолог и коуч Марина Гладышева, которая просмотрела снимки пары и проанализировала их жесты и позы.

Психолог Марина Гладышева Фото: Личный Архив

- Это явно не выглядит как любовный интерес, - сразу решила психолог. - Больше похоже на дружескую заботу, как будто дизайнер оберегает Пугачеву.

Оказалось, язык тела артистки и дизайнера буквально «кричит» об этом. Они не смотрят друг на друга, их корпусы не развернут в сторону партнера, да и вообще, они хоть и рядом, но не вместе.

С тех пор, как Алла Пугачева вернулась в Россию, на публике она появляется исключительно в компании Игоря Гуляева Фото: СОЦСЕТИ

- Самые красноречивые кадры сделаны в студии Игоря Гуляева. Он обнимает Аллу Борисовну, а та в ответ как будто съежилась, - отметила Марина Гладышева. - У нее даже плечо поднялось, шея ушла в плечи, словно Пугачева хочет отодвинуть руку Гуляева: здесь точно нет близкого контакта. Ощущение такое, что артистка стоит и терпит, но большого удовольствия ей это не доставляет. Да и в целом, на всех снимках пары мне, как психологу, заметен рассинхрон: она погружена в свои мысли, он - в свои. Дизайнер прижимается к Пугачевой с натянутой улыбкой, понимая, что надо сделать постановочное фото. А для Аллы Борисовны такие объятия с его стороны - проявление бестактности. И ее тело дает однозначный отклик: «мне неприятно, некомфортно». Поэтому говорить о романе здесь просто смешно.