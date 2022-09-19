Прощальная церемония будет продолжаться весь день Фото: REUTERS

В понедельник, 19 сентября, Великобритания проводит королеву Елизавету II в последний путь. Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию похорон королевы.

Прощальная церемония будет продолжаться весь день. Гроб с телом Елизаветы II рано утром вывезут из Вестминстерского дворца в Вестминстерское аббатство, где панихиду проведет декан Вестминстерского университета, а проповедь - архиепископ Кентерберийский, после чего будет объявлены две минуты молчания.

Когда гроб будут везти по улицам Лондона, за ним в пешей процессии будут следовать все члены королевской семьи, в том числе новый король Карл III.

Это уже десятый и последний день прощания с Елизаветой II, которая правила Соединенным Королевством 70 лет. Как писал сайт KP.RU во время церемонии прощания в многокилометровую очередь к гробу с телом королевы на несколько часов перестали пускать людей, а бывший капитан английской сборной Дэвид Бекхэм простоял в очереди перед Вестминстер-холлом свыше 12 часов.