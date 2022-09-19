Командир войскового спецназа: «противник категорически не любит с нами встречаться»

После короткого огневого контакта с передовым «секретом» противника группа отошла на безопасное расстояние, уточнила координаты местоположения скопления живой силы и бронетехники противника

Военнослужащие Вооруженных Сил России в ходе проведения специальной военной операции продолжают вычищать огневые позиции, военные объекты и ликвидировать бронетехнику ВСУ. Для этого используется весь массив информации, полученной от подразделений разведки.

Но часто бывает, что эту информацию необходимо поверять, чтобы подтвердить координаты для артиллерийского удара, исключить нахождение в районе мирных жителей. Для точного наведения огня артиллерии по выявленным целям на место выдвигается группа спецназначения.

«Группа спецназа, в состав которой вошли разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики, вышла в район предположительного стояния и дневки подразделений ВСУ. При выдвижении в данный район группа Александра обнаружила передовой дозор украинских националистов, который прикрывал основные позиции замаскированного опорного пункта и позиции с боевой техникой. Используя фактор внезапности и выгодную позицию снайпера, который заранее предупредил группу о вскрытии вражеского передового дозора, огнем стрелкового оружия передовой дозор противника был уничтожен», - комментируют кадры в Минобороны России.

После короткого огневого контакта с передовым «секретом» противника группа отошла на безопасное расстояние, уточнила координаты местоположения скопления живой силы и бронетехники противника и навела огонь артиллерии.

«По результатам боевой работы и профессиональных и уверенных действий группы специального назначения Западного военного округа, по огневым позициям ВСУ был нанесен точный артиллерийский удар», - рассказал командир группы спецназначения Александр.

Александр также сообщил, что «противник категорически не любит» встречаться с его подразделением. Недавно группе офицера удалось уничтожить группу диверсантов состоящую из иностранных наемников, что отходили с места засады.

«Мы услышали бой и пошли им наперерез, вышли навстречу и используя фактор неожиданности всех уничтожили. В наших рядах обошлось без раненых и потерь, - отметил Александр.