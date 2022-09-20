Менделеевская экологическая экспедиция обследовала полигон «Красный Бор»

Школьники и студенты отобрали пробы и оценили состояние котлованов с опасным содержимым. Фото: предоставлено ФЭО

Молодой экодесант прибыл на крупнейший в Европе и старейший в России полигон промышленных отходов «Красный Бор» в Ленинградской области. Участники Менделеевской экологической экспедиции посетили 23-ю «горячую точку» ХЕЛКОМ, чтобы на месте оценить загрязненность территории и провести испытания. А посмотреть юным экологам было на что. Сегодня полигон готовится к масштабной рекультивации.

ЗАДАЧА ПОКОЛЕНИЯ XXI ВЕКА

Менделеевские экологические экспедиции проходят с 2021 года. «Зеленый» проект реализуют благодаря Федеральному экологическому оператору (предприятие Госкорпорации «Росатом»), сети Информационных центров атомной отрасли, вузов в составе федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» и просветительскому проекту HomoScience. Задача – развить у школьников и студентов экологическое мышление и дать им пищу для научно-исследовательской работы.

В прошлом году ребята ездили на Байкал. В этот раз команда из учеников «менделеевских классов» и студентов из Удмуртии, Кировской, Нижегородской, Саратовской, Иркутской и Курганской областей, а также их педагогов отправилась в Петербург.

– Ликвидация накопленного экологического вреда – задача поколения XXI века, – отметил и.о. генерального директора Федерального экологического оператора Максим Погодин. – Именно для подготовки будущих специалистов в этой сфере при нашей поддержке в шести регионах открыты «менделеевские классы». Ученики не только углубленно изучают профильные предметы, но и имеют возможность проводить собственные исследования в рамках экспедиций.

Александр Толмачев рассказал участникам, что полигон рекультивируют к середине 2025 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– «Менделеевские классы» на территориях, где работает Федеральный экологический оператор, заработали три года назад, сейчас их 17, это около 300 школьников, – добавил начальник управления по коммуникациям Федерального экологического оператора Денис Плещенко. – Из экспедиций ребята возвращаются другими людьми – заряженными, одухотворенными, с новыми идеями и друзьями.

1,7 МИЛЛИОНА ТОНН ОТХОДОВ

В этом году экспедиция проходила в течение шести дней, но все с нетерпением ждали визита именно на «Красный Бор». Ведь где еще столкнешься с такой непростой экологической задачей вживую? Рядом с полигоном, площадь которого достигла 67,4 гектара (площадь отходов 48 гектаров), разветвленная сеть рек, текущих в Неву (а значит, в Балтийское море и краны петербуржцев). В считанных километрах – несколько городов и поселков.

– Полигон открылся в 1969 году. Планировали, что на три года. Но фактически он принимал опасные отходы до 2014-го, – объяснил ребятам и.о. директора полигона Андрей Горький. – За все время сюда свезли 1,7 миллиона тонн токсичных отходов. Этого объема вместе с грунтом хватило бы, чтобы засыпать Красную площадь слоем выше Останкинской башни.

Студентов и школьников провели по всем ключевым объектам полигона. Показали каналы и четыре пруда-накопителя, куда отправляют сточные воды с территории. Отвели на очистную станцию, открытую в 2015 году: с помощью аппарата флотации, фильтров из песка и угля, ультрафиолетовых установок она непрерывно обрабатывает 25 кубометров дождевых стоков в час и останавливается только в морозы.

Главной точкой маршрута стали карты – пять котлованов, заполненных органическими (отходы производства фенола, ацетона, нефтепродуктов, бытовой химии, лакокрасочной продукции и химико-фармацевтической промышленности) и неорганическими (кислотные и щелочные) отходами. Карты вырыты в непроницаемых кембрийских глинах (они и определили место строительства полигона), толщина слоя достигает ста метров.

– За всю историю на полигоне было 70 карт, но 65 были рекультивированы. Остались пять наиболее сложных, – объяснили специалисты. – Две крупнейших карты с органическими отходами (глубиной с восьмиэтажный и с трехэтажный дом) укрыли геомембранным покрытием, чтобы защитить от атмосферных осадков. Еще три карты открытые.

Фото: предоставлено ФЭО

ОГОРОДЯТ СТЕНОЙ И НАКРОЮТ ЭКРАНОМ

В 2014 году вместимость карт исчерпалась, и полигон перестал принимать отходы. В 2018-ом «Красный Бор» включили в федеральный проект «Чистая страна», в 2020-ом передали в ведение Минприроды России и назначили исполнителем работ по ликвидации накопленного экологического вреда Федеральный экологический оператор.

– Мы построим противофильтрационную завесу вокруг территории зоны складирования отходов для защиты от попадания вредных веществ за пределы полигона. Второй этап реализации проекта предполагает создание инфраструктуры по переработке содержимого открытых карт с жидкими и пастообразными отходами. Все отходы из открытых карт будут переработаны, а территория – закрыта надежным защитным рекультивационным экраном, – отметил Александр Толмачев.

Впрочем, на полигоне уже относительно безопасно. Об этом говорит сама природа: прямо на территории селятся бобры и лисы, а рядом можно заметить лосей и краснокнижные растения. Чистоту воды, почвы и воздуха на «Красном Бору» и за его пределами контролируют в десятках точек ежемесячно.

А ЧТО ЕЩЕ?

Менделеевская экологическая экспедиция охватила:

Исследование водоема, флоры и фауны в природном заказнике «Западный Котлин» в Кронштадте

В течение трех часов менделеевцы выполняли задания по трем направлениям под руководством специалистов Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга. Ребята подготовили комплексное описание здешнего пруда и прямо на месте определили качество воды в нем, а также обучались мониторингу растений.

– Нам нужны ботаники, геоботаники, зоологи. Сталкиваемся с тем, что в условиях города не всегда можно найти достаточное количество специалистов, – подчеркнула, говоря о значимости проекта, главный специалист дирекции Нино Нацваладзе.

Лекцию известного гляциолога, доцента СПбГУ, ведущего научного сотрудника Лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического НИИ Алексея Екайкина об изменении климата

Ученый рассказал ребятам, что за последние полтора века планета потеплела на 1,1 градуса, а за последние 40 лет в два раза сократилась площадь морского льда в Арктике. Это очень быстро. Причина климатических изменений, по мнению Екайкина, – деятельностью человека, которая обостряет парниковый эффект.

Посещение Ленинградской АЭС

Будущим экологам провели экскурсию по музею станции, рассказали об истории ее строительства. Затем их отвели в лабораторию внешней дозиметрии, в фокусе внимания которой – влияние АЭС на окружающую среду.

Визит в музей Информационного центра по атомной энергии Петербурга

Участники экспедиции изучили интерактивную карту объектов атомной отрасли России и мира и узнали, как и за счет чего работают разные виды электростанций. Но больше всего их заинтересовал технологический процесс ядерного топливного цикла от добычи урана до его использования и переработки – всю цепочку ребятам показали наглядно.

Фото: предоставлено ФЭО

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Варвара Жилина, студентка Вятского госуниверситета, руководитель делегации Кировской области:

– Менделеевские экспедиции однозначно меняют сознание. В этом году я ехала с четкими ожиданиями: хотелось увидеть «Красный Бор», оценить состояние воды в нем и сравнить с показателями Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, где мы были в прошлом году. Моя цель – проанализировать ситуацию и понять, что мы можем сделать.

Екатерина Качалова, студентка Нижегородского университета имени Лобачевского:

– Я никогда не была на ледоколе. Это что-то грандиозное! Особенно понравилось, что атомную энергетику используют в мирных целях. Мы шесть этажей поднимались вверх на палубу, откуда открылся великолепный вид. Я представила, как люди в океане идут через льды, рядом плывут касатки, встречаются белые медведи. Почувствовала себя капитаном дальнего плавания.

Элина Сморкалова, студентка Вятского госуниверситета:

– Для меня визит в «Западный Котлин» был действительно важен – я учусь на втором курсе лесного дела. Защита и охрана леса, работа в мобильных лабораториях для меня станут основной деятельностью.

КСТАТИ

Федеральный экологический оператор ведет работы по ликвидации накопленного экологического вреда:

– на полигоне «Красный Бор»;

– в городе Усолье-Сибирское, где ранее работало химическое предприятие;

– на территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.