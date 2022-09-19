«Борисыч», я «Таксист», наблюдаю прямое попадание: Народная милиция ДНР выбивает ВСУ из блиндажей и укрытий

Военнослужащие ДНР стали широко применяют тактику «кочующих минометов»

Военнослужащие войск Народной милиции ДНР демонстрируют отличную боевую выучку.

В кадре военнослужащий ДНР, который говорит, что минометные расчеты в подразделении состоят из жителей одного села или родственников.

- Раньше били ВСУ, а теперь и натовцев, - говорит воин.

Он точно посылает 120-мм мину в блиндаж к украинским боевикам.

В эфире звучит голос оператора беспилотника - корректировщика: «Борисыч» я «Таксист» наблюдаю прямое попадание.

«….Большое уважение штурмовым подразделениям. Мы их уважаем и переживаем за них. Всегда готовы их поддержать. В любой момент, в любую минуту, в любой ситуации. По их команде мы всегда готовы работать и выкладываться на все 100 процентов, чтобы у них все получилось», - заявил журналистам командир орудия 1-го армейского корпуса ДНР.

После поражение всех целей, минометчики передвигаются на другой участок, чтобы поддержать штурмовую группу соседнего подразделения.

Военнослужащие ДНР стали широко применяют тактику «кочующих минометов». Очевидными ее преимуществами являются мобильность и скорость открытия огня.