Дмитрий Песков - «Комсомольской Правде»: почему президент разговаривает по телефону «слишком мягко» с Шольцем и другими вчерашними «партнёрами»

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 19 сентября, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля следующие вопросы…

…- Дмитрий Сергеевич, вот господин Шольц уже заявил, типа - как ни в чем не бывало, по-доброму с ним поговорил по телефону Президент России. Примерно в этом же духе выдержано и наше информсообщение. И это после того, как федеральный канцлер и его правительство столько всего нелицеприятного, не буду называть другие эпитеты, высказали в адрес Владимира Путина и России. И, главное, в общем, они продолжают поставки вооружений на Украину. То же, кстати, было недавно и с господином Макроном. Вот это такая дипломатия Кремля, что ли, - не замечать слова и поступки наших вчерашних - бывших «партнеров»? Или вы нам не все рассказываете? Наши политики, политологи, журналисты гораздо жестче реагируют на такие вещи, чем Кремль.

Вот что ответил Песков:

- Несмотря на то, что целый ряд стран нами занесены в список недружественных стран, основываясь на их враждебных шагах, все равно с некоторыми из них происходит общение.

Без общения, без переговоров невозможно осуществлять отношения. (Двусторонние. - А.Г.) И, разумеется, эти отношения все-таки осуществляются в нормальном человеческом виде.

И это всегда достаточно конструктивные беседы. Потому что зачастую без прямых контактов невозможно довести информацию от первого лица. И нам бывает гораздо лучше, если Путин разъяснит своему визави нашу позицию, чем эту позицию будут, например, кому-то объяснять из-за океана.

Все-таки первоисточник – это гораздо надежнее.

И, конечно же, любые самые сложные проблемы - они решаются только путем диалога.

- А какие-то жесткие формулировки бывают с нашей стороны? - задал я уточняющий вопрос.

- Безусловно, жесткие формулировки бывают со всех сторон, - сказал пресс-секретарь. - Но все равно - они все выдержаны, чаще всего, в тоне взаимного уважения.

Иначе просто диалог вести очень сложно.

Естественно, обсуждая острые вопросы, они (главы государств. - А.Г.), в первую очередь, отстаивают интересы своих стран.