Ударами авиации, ракетчиков и арты выбиты: 7 пунктов управления ВСУ, 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 134 районах.

Подразделения Минобороны России и военнослужащие войск Народной милиции ДНР и ЛНР прикрывая друг-друга артиллерийским и минометным огнем постепенно вытесняют подразделения ВСУ с занятых территорий. Разведка прощупывает местность и дает точные координаты. Ракетчики уничтожая зенитно-ракетные системы ВСУ расчищает небо для авиации. В военном ведомстве заявляют, что цели специальной военной операции будут достигнуты любой ценой. А планомерная демилитаризация Украины, если потребуется будет идти до последнего иностранного наемника или солдата НАТО.

Обстановку на линии соприкосновения прокомментировал на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков: «В течение суток высокоточным оружием ВКС нанесены удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Торецк, Зайцево, Николаевка, а также 80-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики. Уничтожено более 200 украинских военнослужащих и 11 единиц бронетехники».

Генерал-лейтенант отметил, что высокоточными ударами были уничтожены скопления живой силы и техники в Херсонской и Днепропетровской области, а также в пункте временной дислокации националистического батальона «Карпатская сечь» в городе Запорожье. В последнем было уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, а также четыре единицы бронетехники.

Ударами авиации, ракетчиков и арты выбиты: 7 пунктов управления ВСУ, 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 134 районах.

«В городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня «HIMARS»», - подчеркнул в своем выступление Конашенков.

Отметим, что удары наносились во время, когда цеха не работали.

В небе российскими средствами противовоздушной за сутки сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, 14 беспилотников, 2 американские противорадиолокационные ракеты «HARM», 2 баллистические ракеты «Точка-У» и 24 реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

294 - самолета

155 - вертолетов

1995 - беспилотных летательных аппаратов

375 - зенитных ракетных комплексов

5028 - танков и других боевых бронированных машин

839 - боевых машин реактивных систем залпового огня

3401 - орудие полевой артиллерии и минометов

5692 - единицы специальной военной автомобильной техники