В России владельцам личных подсобных хозяйств выдадут льготные кредиты

Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Со следующего года правительство вводит дополнительные меры для поддержки российского АПК. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Хорошие новости ждут владельцев личных подсобных хозяйств. Они впервые получат право получить льготный кредит по ставке 5%. Причем взять кредит можно будет не только на короткий срок, но и на длительный период для инвестиционных целей (это кредиты на срок до 12 лет).

- Самозанятые, живущие на селе, смогут не только обеспечивать продуктами питания себя и своих близких, но и расширить свое дело по производству или переработке сельхозпродукции, - сказал Мишустин.

Главное условие: взять льготный кредит смогут лишь те владельцы личных подсобных хозяйств, которые своевременно платят налог на профессиональный доход.

Новые меры поддержки также коснутся производителей семян, молочной продукции и кормов для ценных видов лосося и осетров.

Что изменится:

- С 2023 года правительство будет компенсировать 20% затрат на строительство или модернизацию цехов по производству кормов для ценных видов лосося и осетров.

- Размер возмещения части затрат на создание или обновление селекционно-семеноводческих комплексов увеличится с 20 до 50%. В правительстве рассчитывают, что эта мера поможет почти вдвое сократить срок окупаемости таких проектов и привлечь больше инвесторов.

- Аграрии смогут продлевать срок ранее привлеченного льготного инвестиционного кредита на строительство новых тепличных комплексов с 12 до 15 лет. Как отметил Мишустин, сейчас из-за санкций Запада нарушились цепочки поставок техники и оборудования из-за рубежа. Это мешает реализовать инвестиционный проект вовремя. Возможность пролонгации льготного кредита снизит риски для инвесторов и позволит аграриям увеличить объемы поставок свежих овощей и фруктов на внутренний рынок в течение всего года.

Напомним, ранее Владимир Путин поставил перед кабмином задачу добиться роста в сфере АПК выше 3% в год.