Украинский пленный рассказал, как в Британии ему выдали сербский «АК-47» и бросили на убой

Этому бойцу ВСУ сказочно повезло: ему предложили добровольно сложить оружие, а он взял и сдался.

Пресс-служба Вооруженных сил Донецкой Народной Республики опубликовала любопытный допрос проходившего тайное обучение в Англии украинского солдата. Его три дня обучали стрелять из автомата Калашникова, а потом забросили на Донбасс.

За столом военнослужащий 79-ой отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Трегубенко. Этому бойцу ВСУ сказочно повезло: ему предложили добровольно сложить оружие, а он взял и сдался.

Теперь у него есть возможность рассказать о том, как его заставили взять в руки оружие против своих земляков. Вот его рассказ о тайной поездке в Великобританию:

«В военкомате намекнули, что сыну 19 лет. Он учится у меня в украинском институте. Поставили перед выбором: или я или он. Нас собрали сначала в подвале школы села Тетеревка (Житомирская область). Когда там собралось на третий день 199 человек, повезли в Польшу. Границу переходили пешком. В Польше довезли до аэропорта, оттуда транспортным самолетом отправили в Великобританию. Там в первый день выдали автоматы АК-47 (Калашников) на крышке которых было выбито «Сербия». Пристреливали автоматы, потом выдали еще сербские гранатометы ОСА-80. Мы были в Англии 21 день, но по документации за границей мы не бывали. Когда вернулись на Украину, на третий день нас повезли в Николаев, потом в Краматорск. При чем меня отправили на передовую в записав, что я командир отделения. Хотя, я даже не представлял, что делать на командной должности. Нас смешали с остатками бойцов, чье подразделение разбили под Лиманом. Их оставалось около 30 человек, а нас было 110. Следующей ночью отправили на передовые позиции в Новомихайловке. Сказали, что там спокойно, мол даже не стреляют. Обещали поменять на следующий день. В первый день один из наших людей пропал. Дезертировал. Мы сидели в блиндажах, что были вырыты в посадках несколько дней. И однажды услышали «сдавайтесь». Когда в соседний блиндаж полетели пули и гранаты мы поняли, что никто не прикалывается, что это не шутка, выглянули подняли руки и сдались. Было видно, что перед нами профессионалы, не то, что мы - слепые кошенята. Они нам сказали, не бойтесь, не убьем».

Трегубенко отметил, что их отправили на передовую без связи и средств наблюдения.

- Жизнь дается один раз, лучше подумать, а не рубить сгоряча, лучше сдаться, - обратился к украинским военнослужащим Владимир.

Британские «знания», что получил Трегубенко на Донбассе оказались бесполезными. Очевидно, что на Украине работает схема, что позволяет чиновникам и военным зарабатывать на подобных «образовательных» турах.