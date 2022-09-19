Губернатор Сергей Цивилев: «Пока в Европе пытаются отменить русскую культуру, мы продолжаем ее сохранять и развивать»

Гостей Первого Международного театрального фестиваля-форума «Сверкающие грани театра» приветствовал губернатор Сергей Цивилев. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В условиях давления зарубежных санкций и принятого Западом курса на отмену русской культуры Россия успешно противостоит политике изоляции. Международные экономические форумы, спортивные соревнования с участием зарубежных спортсменов и значимые культурные события проходят не только в Москве и в Санкт-Петербурге, но и в российских регионах. Так, этой осенью Кузбасс принимает у себя сразу три крупных международных события. С 10 сентября здесь стартовал первый Международный театральный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра», который продлится более полутора месяцев - до 30 октября. С 28 по 30 сентября регион станет площадкой для проведения десятого юбилейного Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Решение о том, что он состоится именно в Кузбассе, в апреле этого года принял президент Владимир Путин. А с 6 по 9 октября регион примет у себя Международный угольный форум «Угольная отрасль – новые реалии». На него съедутся ведущие эксперты угледобывающей отрасли.

«ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ СТАНЕТ ХОРОШЕЙ ОСНОВОЙ ДЛЯ ВОЗРОЖДЕНИЕ ИНТЕРЕСА К РУССКОМУ ТЕАТРУ»

Международный театральный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра» проходит в Кузбассе впервые. Он проводится по инициативе правительства региона. Главная цель масштабного культурного форума - сохранение и развитие богатых театральных традиций отечественной драматургии, литературы и культурного наследия.

«Культурное просвещение - то, что влияет на становление человека наравне с образованием. Пока в европейских странах пытаются «отменить» все русское, в первую очередь - культуру, мы продолжаем ее сохранять и развивать, - отметил губернатор Сергей Цивилев. - Поэтому наш регион выступил инициатором проведения международного театрального фестиваля, чтобы на одной площадке объединить разные жанры театрального искусства, чтобы показать многогранность и уникальность культурного наследия, которое необходимо сохранять и на его основе создавать современные направления искусства. В Кузбассе уделяется огромное внимание сфере культуры, мы создаем пространства, в которых могли бы обучаться и отдыхать не только дети, но и взрослые. Активно строятся и реконструируются объекты культуры. В регионе многое делается и для развития театрального искусства. На базе нашего филиала РГИСИ будем обучать сценическому искусству детей со всей Сибири и Дальнего Востока, строим театр оперы и балета. Проведение фестиваля, на котором будут представлены уникальные театральные направления разных регионов России и зарубежья, станет хорошей основой для возрождения интереса к русскому театру. Надеюсь, что фестиваль будет переходящим, и его подхватят другие регионы страны».

Масштабный театральный фестиваль проводится по инициативе правительства региона. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В фестивале участвуют 30 профессиональных театров. Среди них четыре зарубежных - из Белоруссии, Казахстана, Чехии и ДНР, а также труппы 17 отечественных театров из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Волгограда, Брянска, Томска. Всего на кузбасской сцене выступят более 1500 профессиональных артистов и деятелей искусств. В программу фестиваля включено свыше 400 мероприятий, в том числе 187 театральных постановок. Концерты и показы пройдут в разных городах региона.

Старт яркому театральному празднику был дан 10 сентября в Кемерово на сцене Ледового дворца «Кузбасс». Перед зрителями выступили оперная певица, солистка Государственного академического Мариинского театра Альбина Шагимуратова, театр «Лицедеи» из Санкт-Петербурга, артисты шоу ростовых кукол Аркадия Ковтуна из Москвы и многие другие известные артисты. Ведущим праздника стал народный артист России Дмитрий Харатьян. Он отметил, что Кузбасс теперь известен не только как угольный край, но и как крупный культурный центр.

«Кузбасс становится культурной столицей Сибири, здесь открываются филиалы Мариинского театра, Российского института сценических искусств, Русского музея», - подчеркнул Дмитрий Харатьян.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие 8 тысяч человек, в том числе 2 тысячи артистов и более 600 студентов кузбасских вузов студентов из 52 стран мира — Китая, Индии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других государств.

«Сохранение и продвижение уникальной русской культуры – наша общая цель на ближайшие десятилетия. Сегодня особенно важно культурное просвещение и внимание театрального сообщества к теме сохранения нашего богатейшего наследия. И что мне очень приятно - что Кузбасс в этом направлении активно развивается», – отметил худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, направивший свое приветствие участникам церемонии.

В КУЗБАСС ПРИЕДУТ СПОРТСМЕНЫ ИЗ 11 СТРАН

Международный форум «Россия – спортивная держава» - крупнейшее событие в спортивной жизни страны. В этом году он пройдет в юбилейный, десятый раз. В Кузбасс приедут представители 85 регионов России и спортивные делегации из 11 государств мира. Форум пройдет с 28 по 30 сентября на спортивных аренах и деловых площадках в Кемерове, Белове, Междуреченске, Новокузнецке, Прокопьевске, а также в горнолыжном комплексе Шерегеш.

В Кузбассе активно строят новые спортивные объекты и реконструируют уже существующие. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

«Юбилейный форум станет знаковым событием в современной спортивной истории, - подчеркнул министр спорта РФ Олег Матыцин. - Сегодня, когда наша страна и российский спорт столкнулись с новыми вызовами в условиях санкционного давления, как никогда важно укреплять национальную систему спорта, предлагать новые форматы соревнований и улучшать инфраструктуру для занятий спортом и физической культурой. Нам необходимо создать все условия для подготовки сборных команд России, обеспечить наших спортсменов лучшими базами, оборудованием, экипировкой и инвентарём.

Форум – это площадка продуктивного обмена мнениями для российских и международных экспертов».

В этом году главными темами форума станут популяризация физической культуры и спорта, поддержка российских спортсменов, импортозамещение, цифровизация отрасли и реализация федеральных проектов «Спорт – норма жизни» и «Бизнес-спринт», благодаря которым в стране появляются новые спортивные объекты и инновационные спортивные площадки. И, конечно, зрителей ждут яркие спортивные баталии, а гостей форума – обширная культурная и туристическая программа.

«В нашем регионе накоплен большой опыт проведения всероссийских и международных мероприятий самого высокого ранга, - рассказал губернатор Сергей Цивилев. - Только в 2021 году Кузбасс стал площадкой для II Международного Евразийского женского форума, в котором участвовали представители 15 стран, чемпионата мира по парашютному спорту «Мондиаль–2020», восьми чемпионатов России по разным видам спорта. Мы создаем условия для развития профессионального и массового спорта: за последние три года построили, реконструировали и отремонтировали более 300 спортивных объектов, среди которых такие крупные, как Ледовый дворец «Кузбасс» в Кемерове, спорткомплекс «Звездный» в Междуреченске, физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург» в Белове, оборудованный для всех категорий людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря активному расширению спортивной инфраструктуры все больше жителей всех возрастов вовлекается в занятия физкультурой и спортом. Проделанная нами работа получила достойную оценку: в 2021 году Кузбасс удостоился высшей награды в сфере спорта России – Национальной спортивной премии – как самый спортивный регион страны».

Спортивная программа форума откроется традиционным забегом его участников. Известные спортсмены проведут мастер-классы и тренировки. Одним из самых ожидаемых событий форума станет финал мотопробега «Донбасс – Кузбасс». К моменту завершения в Кемерове его участники преодолеют расстояние в более чем 5 тысяч километров.

«Непосредственно в дни форума планируется провести более 100 деловых, культурных и спортивных мероприятий, - рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. - Ожидается до 5 тысяч участников, среди них гости из 11 дружественных стран. Традиционно в режиме ВКС запланировано торжественное открытие спортивных объектов, построенных в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» по всей стране». На площадке форума будет торжественно открыт фиджитал-центр: он представляет собой совмещение мультиспортивной площадки и киберспортивного клуба».

Открытие фиджитал-центра станет важной ступенькой в развитии отечественного киберспорта. Самые активные его участники будут соревноваться в международном турнире «Игры Будущего», который пройдет в Казани в 2024 году.

НОВЫЕ РЕАЛИИ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

В Кузбассе добывается около половины всего российского угля. Неудивительно, что именно этот регион с 6 по 9 октября примет у себя Международный угольный форум «Угольная отрасль – новые реалии». В этом году отечественная горнодобывающая промышленность отмечает сразу две юбилейных даты: 300 лет с начала угледобычи в России и 75 лет профессиональному празднику – Дню шахтера.

Форум впервые пройдет в Кузбассе, его организаторами выступают правительство России и правительство региона. Участники конференции намерены обсудить самые актуальные проблемы отрасли и выработать стратегию развития угольной промышленности России с учетом нынешних экономических и политических реалий.

В Кузбассе добывается более половины российского угля. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

«Три столетия назад, в 1722 году, в нашей стране началась угледобыча. В честь этого события на территории Кузбасса пройдет приуроченный к празднованию 300-летия угольной промышленности России Международный угольный форум «Угольная отрасль - новые реалии», на площадках которого запланированы тематические сессии, образовательные и профориентационные занятия, конкурсы и выставки, - рассказал губернатор Сергей Цивилев. - Богатство недр определило лидирующее положение нашего региона по добыче полезных ископаемых в стране. Кузбасс - крупнейший угольный центр, на долю которого приходится добыча половины всего российского угля и 70% — коксующихся марок. Свой весомый вклад в энергетическую и экономическую безопасность региона и всей страны вносят около ста тысяч наших жителей, занятых на угольных предприятиях, а также работники смежных отраслей, которые задействованы в транспортировке «черного золота», строительстве инфраструктуры для угольных предприятий, обучении будущих шахтеров, разработке для них новых технологий».

В рамках форума запланирована работа 12 тематических площадок, на которых выступят более 30 спикеров. Ключевым событием мероприятия станет Всероссийский съезд руководителей организаций угольной промышленности. В нем примут участие главы Минэнерго, Минприроды, Минтранса, Минпромторга России, МЧС РФ, ректоры высших учебных заведений, а также топ-менеджеры угледобывающих предприятий России.