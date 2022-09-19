Покусанная бульдогом Успенская простила обидчиков

Адвокат Любови Успенской Елена Сенина сообщила kp.ru об окончании истории с бульдогом Фото: Личный архив

Летом королева шансона Любовь Успенская попала в нешуточный переплет. Напомним: Любовь неспешно прогуливалась около своей загородной резиденции с дочерью Татьяной и псом пока на певицу не напал французский бульдог. Собака прихватила клыками не только Успенскую, но и ее пса. Однако жалобу в полицию артистка писать не стала. С жалобой на ее удивление обратилась в СМИ и в правоохранительные органы хозяйка бульдога. Мол, это Успенская избила бульдога, а не пес покусал артистку.

Полиция не один месяц проверяла жалобу соседки артистки. И только сейчас в этом скандальном деле поставлена точка.

Адвокат Любови Успенской Елена Сенина сообщила KP.RU об окончании истории с бульдогом.

- В настоящее время правоохранительными органами отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Любови Успенской по вопросам причинения ею травм как собаке, так и их хозяйке, - рассказала KP.RU Сенина. - Заявления представителя хозяйки бульдога господина Добровинского оказались фантазиями, направленными на придание общественной популярности своим клиентам, - считает адвокат Успенской. - А Любовь Успенская, как занималась своим творчеством на радость миллионов людей, так и продолжает заниматься. Считаем, что эти лица должны извиниться перед певицей. Обращаться в суд и полицию по вопросам привлечения их к уголовной и гражданской ответственности, мы пока решение не приняли. За клевету, содержащуюся в публичных выступлениях, предусмотрена уголовная ответственность статьей 128.1 уголовного кодекса РФ до 2 лет лишения свободы. Но вполне допускаю, что Любовь Успенская проявит снисхождение к своим обидчикам, - считает адвокат певицы.