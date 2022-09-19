А прав ли Джо Байден в том, что пандемия коронавируса в США закончилась

Байден высказался о том, что пандемия коронавирусной инфекции окончена Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в разговоре с телекомпанией CBS высказался о том, что пандемия коронавирусной инфекции окончена. В США еще есть проблема с COVID-19 и много работы, однако «никто не носит масок, все, похоже, в хорошей форме». Как понять, закончилась пандемия ковида или нет, можно ли сказать, что в США все уже с ковидом спокойно и как у нас, в России обстоят дела, об этом сайт KP.RU поговорил с кандидатом медицинских наук, иммунологом, генеральным директором контрактно-исследовательской компании Николаем Крючковым.

- Все прогнозы, тренды, строятся на оценке ситуации с точки зрения прошлого, настоящего и наших представлений о том, как могут развиваться события в будущем, - говорит эксперт. – Но дело в том, что не всегда события развиваются именно так, как мы прогнозируем.

Например, если бы мы вернулись в октябрь – ноябрь 2021 года, то мы бы еще ничего не знали о варианте коронавируса «омикрон» и у нас бы получилась картина, в которой патогенность, опасность для здоровья и жизни варианта коронавируса «дельта», растет по всем параметрам, но при этом растет и коллективный иммунитет. Однако сейчас мы видим, что на авансцену пандемии вышла линия коронавируса «омикрон», которая стала намного менее опасной для здоровья, патогенность вируса снизилась в 5 – 7 раз по сравнению с линией «дельта».

- Хотя, подчеркну, коронавирусная инфекция сейчас, - это далеко не сезонный грипп, - говорит Николай Крючков. - Получается, что тренды, которые мы видим в пандемии, нелинейные. Они могут идти сначала вверх, потом вниз и снова – вверх. Всегда есть пресловутые «черные лебеди», маловероятные события, которые все-таки происходят, а мы склонны недооцениваем вероятность самых маловероятных событий, - говорит Николай Крючков.

ВАРИАНТ РАЗВОРОТА ПАНДЕМИИ КОВИДА

Может ли быть такое, что уже этой зимой появится какая-то более смертоносная и опасная для здоровья линия коронавируса SARS-CoV-2?

Такое может быть, считает эксперт. Даже внутри «омикрон»-линии мы видим, что доминирующий сейчас вариант «омикрона» ВА.5 более опасен, чем его предыдущие собратья – исходный ВА.1 и последующий ВА.2.

- Это уже – звоночек, - продолжает Николай Крючков. – Может ли пандемия закончиться на «омикроне»? Может и закончиться, но, скорее всего, нет. Расклад может измениться с выходом на сцену другой, более опасной линии коронавируса, чем «омикрон». Тем более, на фоне снижающегося коллективного иммунитета.

ДЖО БАЙДЕН НАДЕЕТСЯ НА ЛУЧШЕЕ, НО ГОТОВИТСЯ К ХУДШЕМУ

- Мы каждый раз стараемся оптимистично смотреть на вещи и улавливать тренды, основные тенденции, но я предлагаю рассматривать все заявления по поводу хода пандемии, ее развития и окончания, как прогнозы или ожидания. Так и в отношении заявления Джо Байдена об окончании пандемии в США, - это не свершившийся факт, а это надежда на то, что перелом в ходе пандемии уже произошел. Косвенные основания для этого есть, но в целом заявление самонадеянное, - говорит Николай Крючков.

Эксперт добавляет, что совсем недавно Байден запросил десятки миллиардов долларов на борьбу с ковидом, обосновывая это тем, что, возможно, осенью будет обострение ситуации.

Будет ли обострение с ковидом или нет, мы узнаем достоверно только осенью 2023 года, когда накопится мониторинг данных. Но даже если сценарий будет самым благоприятным, пандемия уйдет, то длинный хвост проблем, включая долгий ковид или постковидное состояние, останутся.

- В США «почувствовали», что в целом контролируют смертность от ковида. Она высокая, 400 человек в сутки в среднем, но к этим цифрам уже все попривыкли, они кажутся не такими ужасными на фоне того, что было в Штатах, - напоминает Николай Крючков. – Например, зима 2020 – 2021 года была для США самой тяжелой, она сопровождалась высокими смертями от ковида (до 10 человек на 1 миллион). Осень – зима 2021 – 2022 была тоже затяжной и тяжелой, до 7,5 человек на 1 миллион в день умирали от коронавирусной инфекции. Это высокие цифры для длительного времени, когда смерти происходят из недели – в неделю и из месяца – в месяц. Сейчас на фоне летнего подъема число смертей составляет 1,5 человека на 1 миллион.

Это заметно меньше, чем было в самые тяжелые ковидные времена и смертность как – будто стала терпимой для общества, а под это настроение подстраиваются и политики.

- Но мы не знаем, а что будет сейчас, этой осенью и этой зимой и смотрим пока на летние цифры и самое начало осени. Может ли быть так, что этой зимой число смертей снова возрастет? Да, такое возможно, будут, например, 4,5 человека умирать на миллион в США, и мы снова увидим сильное ухудшение, - говорит Николай Крючков.