Повышение стоимости полиса связано с резким ростом стоимости запчастей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что ожидали, то и получили. После того, как коридор цен на полис ОСАГО расширили как в сторону уменьшения стоимости, так и в сторону увеличения, никто из страховых компаний не стал ничего снижать, а наоборот, все повысили.

К концу минувшей недели средняя стоимость полиса ОСАГО выросла с 6,4 тыс руб. до 6841 руб. Новое правило расчета ввели в понедельник 13 сентября - получается, что за три дня рост составил 6%, по 2% в день.

- Повышение стоимости полиса связано с резким ростом стоимости запчастей — они подорожали на 45-60%, - так kp.ru объяснили причину подорожания полисов в Российском союзе автостраховщиков. - Темпы роста полиса значительно ниже.

В РСА ожидают, что страховые компании в процессе конкуренции будут предлагать аккуратным водителям более выгодные цены. И тем не менее по прогнозам директора по развитию страхового бизнеса "Сравни" Александра Крайника, рост цен продолжится, и к концу года «средний чек» уже составит 7,2 тыс. руб. - то есть подорожает на 12%.

Это в среднем. Посчитал и я свои возможности. При сохранении максимальной скидки за многолетнюю безаварийную езду (это 54%) мой полис подорожал с 4931 руб. до 6214 руб. То есть на 26%.

КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

Ремонт поврежденных автомобилей и возмещение вреда 77%

Расходы страховой компании 20%

Отчисления в компенсационный фонд* 3%

* Из этого фонда оплачивают страховку, если страховщик обанкротится, и в других форсмажорных ситуациях.