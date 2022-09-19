Евгения Добровольская, Дарья Юрская, Ирина Пегова сбросили лишний вес, чтобы выглядеть идеально в глазах Хабенского

Ирина Пегова за лето заметно постройнела, несмотря на то, что она женщина с пышными формами. Фото: СОЦСЕТИ

В московских театрах начался новый сезон. За лето преобразились и постройнели многие: Евгения Добровольская, Дарья Юрская, Дмитрий Назаров, Ирина Пегова... Такое впечатление, что в МХТ им.Чехова, которым с прошлого года руководит Константин Хабенский, началась массовая борьба с лишним весом. Неудивительно, что с таким требовательным и успешным худруком актеры хотят выглядеть идеально.

Ирина Пегова за лето заметно постройнела, несмотря на то, что она женщина с пышными формами. Хотя, по ее словам, такой была не всегда. Поправилась во время беременности и после рождения дочери. Правда её единственной дочке Татьяне уже 16 лет. За это время Ирина перепробовала множество диет, включая лечебное голодание. Однако надолго ее не хватало. «Правильно питаться я могу два-три месяца, а потом бросаю», - рассказывала она в интервью. Тем не менее определенный стиль питания у нее выработался. Актриса почти никогда не завтракает. Утром выпивает два-три стакана воды. В первой половине дня ест фрукты и не ест их вечером, чтобы сладкое не перерабатывалось в жиры. В ее случае больший эффект дают физические нагрузки. Ирина предпочитает бег. Не зря в детстве занималась в секции легкой атлетики.

Александр Семчев Фото: СОЦСЕТИ

При системном подходе и усилиях, конечно, похудеть можно. Гораздо сложнее (относительно) малый вес удержать. Всем пример подает коллега Пеговой – артист МХТ Александр Семчев, который три года назад буквально растаял на глазах. Он сбросил сто килограммов благодаря правильному питанию. Семчев сидел главным образом на печеных овощах. Питался кабачками, рыбой, морепродуктами. Высчитывал калории, взвешивал порции. Плюс так называемое дробное питание. Суп как отельный прием пищи. Хлеб — только по праздникам и то бездрожжевой.

И придерживался хорошо известного всем худеющим правила – выпивать по 2-3 литра воды в день (для разгона метаболизма). Занимался физкультурой, а не спортом. Вместо бега — ходьба и упражнения с фитнес-резинкой. И вот результат: держит форму три года.

Дарья Юрская Фото: СОЦСЕТИ

Поразила коллег и актриса Дарья Юрская. Она никогда не была полной, а сейчас совсем похудела. Выглядит прекрасно и моложаво. Актриса не стала раскрывать секрета, как ей это удалось. Лишь сказала, что это случилось не на нервной почве, а сознательно, под присмотром специалистов и по особой программе.

Евгения Добровольская Фото: СОЦСЕТИ

Евгения Добровольская тоже похудела за лето. Актриса периодически сидит на диетах. Говорит, что основные блюда у нее на столе - запеченные овощи, мясо птицы, творог, кефир, рыба. Не скрывает, что прибегает к салонным процедурам. Липоскульптурный массаж, озонотерапия, пропотеть в кедровой бочке, холодное обертывание в термоодеяле – все это ей знакомо.

Дмитрий Назаров Фото: СОЦСЕТИ

Народный артист Дмитрий Назаров прямо преобразился. Он худел за компанию со своей женой Ольгой Васильевой, которая выглядит очень свежо. Чтобы сбросить лишние килограммы Ольга перестала есть сладкое, хлеб, гарниры и всё мучное.