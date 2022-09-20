Молодежь блеснула в Саранске силой мастерства

Под сводами «Саранск Арены» в 25 компетенциях соревновались более 280 молодых мастеров из разных регионов России. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

С 9 по 11 сентября 2022 года под сводами «Саранск Арены» кипели спортивные страсти, хотя эти соревнования в спортивных календарях не значатся. Здесь господствовали не атлеты, а молодые мастера, у которых руки дружат с головой. Именно такие люди создают и настраивают для нас то, без чего мы не представляем бытовой комфорт: мебель и красивые прически, компьютерные программы и освещение, ароматный хлеб и интерьеры квартир, модную одежду и автомобили.

Финал X Национального чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал на Советской площади Саранска. По традиции представители федеральной и региональной власти, Агентства по развитию навыков и профессий сказали со сцены добрые слова напутствия участникам первенства. А потом весь вечер несколько тысяч зрителей, которые, несмотря на плохую погоду, собрались на площади, наблюдали большое театрализованное шоу, устроенное в честь юбилейного финала.

В таких «мужских» дисциплинах, как «Электромонтаж» девушки на равных боролись с парнями. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Вообще, с точки зрения организации все соревновательные дни прошли на ожидаемо хорошем уровне. Ожидаемом, потому что Мордовия в 2018 году принимала у себя матчи чемпионата мира по футболу и оставила у гостей самые позитивные эмоции. И эти организационные возможности она в полной мере спроецировала на чемпионат профессионального мастерства.

Маляры должны были создать красивый и гармоничный интерьер с элементами авторского дизайна. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

В этот вечер над центральной площадью Саранска развевался не только российский триколор, но и флаги 14 иностранных государств, которые стали участниками и соорганизаторами распределенного Евразийского чемпионата. Саранск принял молодых профессионалов из Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана, которые соревновались по 12 компетенциям. В дистанционном формате в чемпионате участвовали конкурсанты из Азербайджана, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Малайзии, вне зачета - Бразилии и Ганы. Всего Евразийский чемпионат прошел по 27 основным и 1 презентационной компетенциям. В соревнованиях приняли участие более 300 человек.

Победа в Нацфинале зависела от знаний, навыков и скорости. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

СТАВКА НА СОТРУДНИЧЕСТВО

- Мир профессий меняется очень быстро. Каждый день возникают новые навыки, стандарты и технологии. И успеть за этим можно только в тесной коллаборации. Перед нами стоят задачи: как на нашем оборудовании достигать тех же показателей производительности, как у конкурентов, как выбирать системы подготовки навыков, организации работы – не по кальке, а создавая их самостоятельно. И только сотрудничая на равных, мы можем это делать, - отметил генеральный директор Агентства развития навыков и профессий, директор дивизиона «Кадровый потенциал» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Роберт Уразов, выразив уверенность, что количество стран, которые хотят взаимодействовать и сотрудничать, будет увеличиваться.

«Главное чтобы костюмчик сидел» - к этому стремится каждый модельер. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

В этом смысле Евразийский чемпионат – один из инструментов, с помощью которого наши страны сообща развивают и синхронизируют национальные системы подготовки кадров и рынка труда, формируют и внедряют в производство передовые стандарты, технологии и лучшие практики.

По словам ректора Республиканского института профессионального образования (Беларусь) Валерия Голубовского, интернационализация образования на евразийском пространстве определяется совместными проектами, интеграционными связями - устойчиво будут работать экономики стран тогда, когда будет формироваться добротное промышленное ядро. «Соревновательное движение формирует задел такой опережающей подготовки», - отметил он.

Любой проект выполним, если руки дружат с головой. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Например, при непосредственном участии Агентства развития навыков и профессий в Узбекистане был составлен реестр профессионалов-экспертов, созданы сеть центров подготовки и оценки компетенций, запущена система независимой оценки профессионального уровня специалистов с выдачей скиллс-паспорта. Он, кстати, в Узбекистане стал нормативным документом, хотя еще несколько лет назад эта страна находилась на периферии международного движения молодых профессионалов.

- Наша команда впервые участвует в соревнованиях по мобильной робототехнике на международном уровне. И это дает нам огромные возможности для получения нового опыта. Ведь здесь, в Саранске, встретились не столько соперники, сколько коллеги. Мы каждый день общаемся, дискутируем, обсуждаем новые тенденции, которые появляются в нетворкинге. В Узбекистане мобильная робототехника сейчас активно развивается, ведь она стимулирует формирование у молодых ребят навыков и талантов в конструировании, программировании, инженерном мышлении, которые пригодятся потом в различных сферах деятельности. В IT-сферу, например, такие ребята входят буквально играючи. Поэтому для нас участие в Евразийском чемпионате – это большой шаг вперед, - прокомментировал эксперт сборной Узбекистана по компетенции «Мобильная робототехника» Шерзод Абдурохмонов.

В «Парикмахерском искусстве» эксперты оценивали даже такие мелочи, как участник держит расческу, или ножницы. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Его подопечные завоевали в Саранске бронзовую медаль. Один из них, Ильхом Аскаров, рассказал, что в процессе общения с белорусскими ребятами, которые в Саранске были соперниками, возникла идея после чемпионата реализовать несколько совместных проектов.

А в глобальном масштабе сейчас рассматривается вопрос о создании на новой международной организации в сфере развития навыков и профессий. Такое поручение дал президент России.

- Важно сохранить и приумножить разнообразие проектов и программ, которое уже существует в международном контуре. Мы понимаем, что новое международное движение станет платформой для кооперации с другими странами по совместному развитию и преодолению кризисов, – сообщила заместитель генерального директора по международной деятельности Агентства развития навыков и профессий Алина Досканова.

В Саранске работу финалистов оценивали около 200 профессиональных экспертов. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

ОКУНУТЬСЯ В МИР ПРОФЕССИЙ

Все дни соревнований в «Саранск Арену» приходили многочисленные группы школьников, студентов колледжей, компании друзей и семьи. Их прямо от входа вели на экскурсии по соревновательным площадкам. Причем, здесь можно было не только послушать экскурсовода и узнать о каждой компетенции, но и проверить собственные навыки в разных профессиях. Например, сварить воедино две металлические детали, подкрасить царапину на крыле машины, заставить робота выполнить несложную задачу.

Конечно, на фоне участников финала действия юных посетителей выглядели неуверенными и медленными. Но кто знает, может именно с этого короткого прикосновения к миру профессий они сделают правильный выбор именно той сферы профессиональной деятельности, которая для них важна, и с которой они спокойно пойдут по жизни.

Очно на Евразийском чемпионате в Саранске выступали участники из Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Трехдневный марафон профессионального мастерства завершился на сцене Мордовского республиканского дворца культуры награждением победителей и призеров Нацфинала и Евразийского чемпионата.

- Я бы очень хотела продолжить свою карьеру в движении. Это очень круто и интересно! Но в любом случае, и я точно знаю, что опыт и навыки, которые я получила, мне пригодятся в жизни, - поделилась победительница в компетенции «Малярные и декоративные работы» Таисия Дементьева.

Пекари создавали из обычного теста произведения искусства. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Нацфинал ежегодно проходит в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в национальный проект «Образование». Организаторами первенства в этом году выступили Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Республики Мордовия, Агентство развития навыков и профессий и Агентство стратегических инициатив.