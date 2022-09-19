Санкции санкциями, а бюджет по расписанию

Президент провел совещание по экономическим вопросам. Темой стал главный финансовый документ на ближайшую трехлетку. Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Большая часть вопросов, которая поднималась на этом совещании, составляют государственную тайну. Потому практически вся встреча была, что называется, не под запись. Общественности оказалась доступна только вступительная речь главы государства.

Бюджет на ближайшие три года - это главная тема этой осени. И совещание по этому поводу уже не первое. Прошлое было неделю назад. С того момента, как отметил Владимир Путин, «Правительство провело действительно очень большую работу».

- Хочу подчеркнуть: при составлении проекта федерального бюджета нужно, учитывать объективные факторы, которые прямо влияют на его доходную часть, - обратился к правительству президент. Имею в виду внутреннюю макроэкономическую конъюнктуру, а также положение дел на глобальных товарных и финансовых рынках. Повторю, изменения и тенденции в этой сфере носят долгосрочный характер, и здесь мы должны дать эффективные ответы на вызовы для всей сферы государственных финансов.

Российский лидер потребовал не только сегодня или в следующем году, но и на ближайшие как минимум три года держать вектор на устойчивость бюджета.

- Это позволит нам уверенно, последовательно решать задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов, по другим важнейшим направлениям развития страны.

Президент выразил надежду, что по итогам этого совещания уже будут готовы конкретные решения.