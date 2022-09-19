Губернатор Алексей Дюмин: «Русские воины защищали и защищают Родину с тульским оружием в руках»

Глава региона Алексей Дюмин поздравил сотрудников предприятий ОПК с Днем Оружейника. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В России 19 сентября отмечается день Оружейника. Глава Тульской области Алексей Дюмин поздравил с профессиональным праздником сотрудников региональных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Губернатор отметил, что на протяжении нескольких столетий тульские оружейники вносят огромный вклад в укрепление военной мощи государства. Именно на тульской земле были заложены традиции отечественного оружейного производства.

- С петровских времён, когда на тульской земле был создан первый государственный оружейный завод, и до наших дней русские воины защищали и защищают свою Родину с тульским оружием в руках, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Сегодня в Тульской области работают крупнейшие предприятия, выпускающие продукцию для российской обороны. Конструкторское бюро приборостроения, Туламашзавод, Тульский патронный завод, НПО «Сплав», НПО «Стрела» известны далеко за пределами России, а их продукцию знают во всем мире. Алексей Дюмин подчеркнул, что успех отечественной оборонной промышленности складывается из труда тысяч людей, которые работают на предприятиях.

Тульский ОПК непрерывно развивается: идет модернизация производства, предприятия наращивают свою мощность и разрабатывают новые технологии для обеспечения текущих задач российской армии. Губернатор региона напомнил, что сегодня оборонной отрасли лежит большая нагрузка и особая ответственность.

- Наши военнослужащие выполняют сложнейшие задачи специальной военной операции. Защищают свой народ, мирных жителей Донбасса и Украины. Сражаются за будущее России. Наши оборонщики по сути вместе с ними на передовой. Оборонная промышленность всегда была, есть и будет надёжной опорой для наших солдат и офицеров. От вашего мастерства, инженерно-технической смелости и неравнодушного отношения к делу зависит способность нашей армии уверенно отстаивать национальные интересы России, спасать человеческие жизни, - отметил Алексей Дюмин.

Во время торжественного мероприятия, посвященного Дню оружейника, губернатор вручил государственные, ведомственные и региональные награды отличившимся сотрудникам ОПК. Церемония награждения прошла в Тульском государственном музее оружия.

- Благодаря вам удалось сохранить и приумножить уникальный опыт многих поколений оружейников, достижения научной и конструкторской мысли. А Тула – была и остается оружейной столицей России, - отметил губернатор региона.

Губернатор вручил лучшим сотрудникам государственные, ведомственные и региональные награды. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В общей сложности в Тульской области работают 25 предприятий ОПК. Ранее глава региона акцентировал особое внимание на усиление подготовки специалистов для оборонно-промышленного комплекса. Алексей Дюмин отметил, что интенсивность работы оборонных предприятий региона возросла. Губернатор поручил министерству промышленности и торговли Тульской области совместно с министерством труда и социальной защиты региона обеспечить потребность предприятий в квалифицированной рабочей силе.

Так, в 2022-2023 учебном году в тульских вузах было выделено почти 3,7 тысяч бюджетных мест. Также были созданы дополнительные бюджетные места в магистратуру. В этом году в военный учебный центр на базе Тульского государственного университета (ТулГУ) зачислено 204 студента. Всего в нем проходят подготовку 394 человека.