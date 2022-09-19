Треть россиян считают, что на запрет въезда в Прибалтику и Польшу нужно реагировать зеркально

С понедельника, 19 сентября, в силу вступает запрет на въезд для россиян в страны Балтии и Польшу. Фото: Shutterstock

С понедельника, 19 сентября, в силу вступает запрет на въезд для россиян в страны Балтии и Польшу. С сегодняшнего дня эти государства отказались принимать жителей России с шенгенскими визами, выданными другими странами. Большинство россиян возмутились такой несправедливостью и отметили, что на новые ограничения необходимо дать резкий ответ. Об этом свидетельствуют результаты сайта KP.RU.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Так, 34% опрошенных россиян заявили, что считают правильным зеркально отвечать на все ограничительные меры, которые вводит Запад. Также следует поступить и с Прибалтикой, и с Польшей, и закрыть въезд в Россию для всех жителей этих стран, уверены респонденты.

«Я считаю, то, что происходит сейчас, это унижение. И отвечать на такие меры нужно зеркально», - гневно говорит участник опроса.

Однако другие оказались настроены еще более жестко. 38% опрошенных считают нужным запретить поставки энергоресурсов в эти страны, чтобы те поняли, что нельзя безнаказанно обижать простой народ и при этом продолжать пользоваться российскими ресурсами.

«Железный занавес на все: на товары, на энергоресурсы. Просто забыть об этих странах, представить, что там залив Балтийского моря», - делится своим мнением еще один респондент.

Кроме того 8% россиян предлагают по-другому наказывать обидчиков и запретить им поставлять в Россию свои товары, лишить их выгодного рынка сбыта.

А вот оставшиеся участник исследования оказались более миролюбивыми. Так, 8% опрошенных считают, что если кого-то и наказывать в ответ, то политиков стран-обидчиков, а уж никак не мирное население. Россияне уверены, что обычные люди не виноваты, что их власть ведет себя агрессивно, поэтому применять ко всем единые меры – неправильно и несправедливо.

Еще 8% и вовсе добавили, что на такие ограничения вообще не нужно никак реагировать. Западные страны сейчас могут горячиться, но когда конфликт завершится, придется выстраивать взаимоотношения заново, поэтому сейчас лучше не совершать резких шагов и не ссориться со странами-соседями.

«Не нужно вестись на провокации и что-либо делать в ответ. На Западе и так скоро поймут, что неправы», - уверена участница опроса.

Оставшиеся 4% заявили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 11,9 тысячи человек.