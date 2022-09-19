ОК запустили новый сезон проекта #МеняВолнует

Социальная сеть Одноклассники запустила четвертый сезон проекта об осознанном родительстве #МеняВолнует. Фото: Одноклассники

Социальная сеть Одноклассники запустила четвертый сезон проекта об осознанном родительстве #МеняВолнует. В новом сезоне авторы проекта рассказали о самых разных этапах жизни ребенка: от рождения до взрослой жизни. В мини-приложении собраны семь уникальных авторских лонгридов на важные темы как для будущих мам и пап, так и для родителей малышей и уже подростков. Также к старту проекта пользователи смогут принять участие в марафоне от социальной сети, установить тематические стикеры и рамки на аватар от популярных блогеров ОК.

С 19 по 25 сентября в мини-приложении «Меня волнует» пользователи смогут прочитать авторские лонгриды, в которых эксперты раскроют темы позднего материнства, расскажут как вырастить из ребенка гения и точно ли это нужно. Кроме того, пользователи узнают, как доступно объяснить детям, почему не стоит брать конфеты у незнакомцев и почему нельзя подходить к уличным животным, что такое понятие «выученная беспомощность», а также расскажут про феномен шоу «Беременна в 16».

Участники проекта также дадут советы, как сохранить здоровые отношения между родителями и детьми, даже в условиях сложного подросткового возраста. В частности, Наталья Родикова — одна из эксперток проекта и главный редактор журнала «Новый очаг», рассказывает в авторском материале «Твое мнение важно, потому что важен ты сам»:

«В подростковом возрасте дети не умеют сказать «нет» тому, кто протягивает им сигарету или наркотик, предлагает секс без презерватива или вовлекает присоединиться к другому рискованному поведению. В семейных отношениях человек, не умеющий отстоять свои интересы, может стать жертвой психологического и физического абьюза. Но, даже если обойдется без манипуляций со стороны других, привычка не высказывать свое мнение ведет к тому, что человек начинает игнорировать сам себя».

Кроме того, специально к запуску проекта популярные блогеры ОК подготовили тематические рамки и стикеры для пользователей соцсети. Блогер-иллюстратор ОК Zinoink нарисовал рамки с важными словами о родительстве — «Я окружаю заботой», «Для меня главное — это семья», а авторка канала Comics Woman подготовила стикерпак для общения с близкими. Также соцсеть запускает марафон «Я лучшая мама» — в котором ОК разыграют 15 туристических наборов для отдыха с детьми.

ОК постоянно поддерживают социальные инициативы. В ноябре 2021 года в соцсети совместно с региональным офисом структуры «ООН-женщины» в странах Европы и Центральной Азии был проведен прямой эфир «Агрессия в сети — как женщинам защититься от насилия», также на странице авторизации был размещен телефон службы доверия для жертв гендерного насилия. В феврале 2022 года в ОК появились тематические рамки с фразами о любви от аутичных художников и студентов благотворительного фонда «Антон тут рядом». Также соцсеть открыла грантовую программу поддержки НКО и благотворительных фондов.