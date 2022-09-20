Тинькофф запустил мобильную версию Академии инвестиций

Тинькофф запустил отдельное мобильное приложение Академии инвестиций. Это образовательная платформа, разработанная для повышения финансовой грамотности в области инвестирования. Приложение бесплатное. Оно доступно в Google Play и App Store. Скачать его могут любые пользователи — не только клиенты Тинькофф Инвестиций.

На платформе можно найти два десятка образовательных курсов о фондовом рынке, финансовых инструментах, макроэкономике и аналитике, различные видеопроекты. При этом Академия включает в себя как собственные курсы и методические наработки Тинькофф Инвестиций, так и программы партнеров — ведущих вузов, бирж, отраслевых ассоциаций и так далее.

В частности, в новой версии Академии инвестиций доступен обновлённый курс «Путь инвестора», разработанный Московской биржей. Курс позволяет получить базовые навыки эффективного инвестирования – от понимания рисков работы на рынке до знания инвесторами своих прав.

- До 2022 года финансовая грамотность не преподавалась в общеобразовательных учреждениях, а в вузах была дополнительным предметом. Без должной подготовки население решает свои финансовые вопросы вслепую. Поэтому в конце 2021 года мы запустили бесплатные образовательные курсы Академии инвестиций в приложении Тинькофф Инвестиций. А когда курсы начали проходить почти миллион наших клиентов, мы решили запустить отдельное мобильное приложение для всех российских инвесторов, - рассказал Дмитрий Панченко, директор Тинькофф Инвестиций.

По его словам, Академия постоянно пополняется новыми курсами и другими форматами образовательного контента для различных групп населения: школьников, студентов, специалистов, людей старшего возраста — всех, кому необходимо повысить свой уровень инвестиционной грамотности и подтянуть знания по экономике и финансам.

КОНКРЕТНО

Вот что будет доступно на первом этапе в мобильном приложении Академии инвестиций:

- 21 образовательный курс о финансах и инвестициях с иллюстрациями, вопросами для самопроверки, задачами и итоговым экзаменом. Часть курсов доступна всем пользователям, часть — только клиентам Тинькофф Инвестиций;

- Более 10 статей с фактами, инструкциями и полезными советами для инвесторов и тех, кто только планирует открыть брокерский счет;

- Калькулятор ИИС (индивидуального инвестиционного счета), который позволит рассчитать возможную доходность по ИИС;

- Видео с разборами ценных бумаг и новостями по рынку от шоу «Деньги не спят», а также интервью с экспертами от Tinkoff Private Talks;

- Тесты, которые на основе ответов пользователя формируют рекомендации по ценным бумагам

Также до 7 октября Тинькофф Инвестиции проводит акцию «Учись за подарки». По ее условиям за прохождение 4 курсов «Что нужно знать об инвестициях», «Как работают акции», «Как работают облигации» и «Как работают биржевые фонды» каждый пользователь получает в подарок до 20 000 рублей в подарок.