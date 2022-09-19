Виктор Сухоруков: «Не хочу, чтобы меня снова втягивали в орбиту провокаций и скандалов»

Актер Виктор Сухоруков Фото: Борис КУДРЯВОВ

На прошлой неделе худрук Театр им. Моссовета Евгений Марчелли предъявил (это было на сборе труппы) целый список будущих премьер. Аж девять названий, пообещал он, появятся в репертуаре театре в новом сезоне. В том числе лермонтовский «Маскарад». Роль Арбенина Евгений Жозефович предложил Виктору Сухорукову. И заинтриговал собравшихся артистов и журналистов сообщением, он ждет от Сухорукова ответа: «Если он согласится, то и для театра, и для спектакля это будет радостная весть», - торжественно сказал Марчелли. Сейчас они с Сухоруковым находятся в стадии диалога. Виктор Иванович думает.

Год назад Сухоруков уволился из Театра Моссовета не без обиды в душе. Ушел в конце первого сезона, прошедшего под руководством Марчелли. «За сезон накопилось много негативного. Я уходил от ситуации, в которой людям, которые могли вершить мою творческую судьбу, я был неинтересен. Из-за отсутствия этого интереса, я ушел» - объяснил нам тогда Виктор Иванович. И потом говорил не раз, что возвращаться не планировал. И вдруг… Марчелли находится с ним «в стадии диалога»?

- Разговор был, но никаких переговоров с Марчелли я не веду. Я ушел из этого театра. Больше мне нечего сказать, - ответил мне Сухоруков. - Отношение мое к художественному руководителю театра не изменилось. Но я не хочу опять об этом. Не обижайтесь, не хочу, чтобы меня снова втягивали в орбиту провокаций и скандалов. Одно могу сказать: мой уход из театра не был для меня кондитерской фабрикой... Не был пирожным или вкусным десертом.

- То есть?

- Не сладко мне было. Но не пропал же, работаю. 24 сентября на Основной сцене Театра им. Ермоловой будет мой спектакль «Счастливые дни». Я назвал его авторским представлением. Это и не творческий вечер, и не моноспектакль. То, что я играю, – сущая правда. Почти все билеты проданы. Зрители меня ждут. Я готовлюсь с волнением и трепетом.

У меня много поездок по стране. Играю в антрепризном спектакле «Старший сын», в октябре пройдут гастроли в Сочи, Екатеринбурге, Челябинске… Снимаюсь в кино, получаю предложения от режиссеров. Чувствую себя достаточно востребованным. В ноябре должна состояться премьера фильма «Микулай», где я снялся в главной роли. Посмотрите, очень советую. Я в постоянных замыслах, в пути, в поисках режиссера. Интересно существую в своих фантазиях и намерениях. Зачем же возвращаться туда, откуда бежал?..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктор Сухоруков: "Я ушел из театра из-за неприязни к другому актеру, который повел себя скверно"

Народный артист объяснил причины своего ухода из спектакля, который в Театре им. Вахтангова поставил Римас Туминас (подробности)