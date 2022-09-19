Донецк и Луганск рвутся в Россию. Главное, что нужно знать о референдумах в ЛНР и ДНР

Общественная палата ДНР обратилась к Пушилину с просьбой провести референдум по вопросу о вхождении ДНР в состав РФ. Фото: Николай Тришин/ТАСС

Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с инициативой «незамедлительно» провести референдум о вхождении в состав России. Вслед за ними то же самое сделала и общественная палата Донецкой республики - обращение легло на стол Дениса Пушилина. В заявлении говорится, что это восстановит историческую справедливость и обеспечит безопасность.

Почему именно сейчас?

В первую очередь - это безопасность. Сегодня угроза республики со стороны Украины сильна как никогда. Киевские войска сосредоточились на границе Харьковской области и территория ЛНР - их ближайшая цель. Они вовсю воюют на территории ДНР.

Собственно, Россия уже давно признала независимость и одной и второй республики. Присоединение, если у местных жителей будет такое желание - это следующий шаг.

Что это будет означать?

Защита, защита и еще раз защита. Это первый и главный бонус, который получат жители республик, если выразят желание все-таки войти в состав России, а наши власти ответят согласием.

- Сегодня ни один житель ЛНР не может чувствовать себя защищённым. Конечно, мы знаем, что Россия своих в обиду не дает. Когда мы станем РФ, появятся рычаги, которые позволят остановить эти вероломные обстрелы, - заявил в беседе с Радио «КП» председатель общественной палаты Луганской республики Алексей Карякин.

Казалось бы, сегодня наши войска и так сегодня защищают ДНР, только-только освободили территорию ЛНР от Киевского режима. Но не надо путать. Сегодня Россия проводит специальную военную операцию. Если республики войдут в состав страны, это будет уже не спецоперация, а полноценная защита своей территории. Как если бы вражеские войска вторгались на территорию Самарской области или Ленинградской.

«Удары по территории России становятся полноценной войной Украины и НАТО с Россией, развязывающей России руки во всех отношениях», - объяснила у себя в телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Второй важный момент - необратимость. Регионы войдут в состав страны раз и навсегда. Как это было с Крымом в 2014 году. ЛНР и ДНР будут прописаны во всех законах страны, в конституции, как часть государства. Ни один будущий президент, политик или даже простой гражданин не сможет даже просто призвать к отделению этих регионов от страны - это будет попытка нарушения территориальной целостности. Такое очень строго карается государством.

Все российские государственные гарантии и социальные выплаты. Это тоже немаловажный вопрос. Да, сегодня Россия и так выплачивает пенсии и пособия жителям и Луганска и Донецка. Но одно дело платить соседнему государству, другое - своим собственным гражданам в рамках своей страны.

Как проголосуют? (Надо поискать прошлые опросы)

Тут двух мнений быть не может. Очевдино, что скорее всего жители республики проголосуют «за». Еще в 2014 году 96,2% жителей Луганска проголосовали за независимость. В Донецке похожие показатели.

- В 2014 году жители Луганщины четко сказали, что они не хотят жить в составе Украины. Единственное, куда мы хотим, - это в Российскую Федерацию. Это наш дом, - объяснил Карякин. - Когда мы сегодня ездим по территории и общаемся с людьми, все задают один и тот же вопрос - «Когда мы станем Россией?». Люди не спрашивают, «когда будет референдум?». Они уже знают, как хотят голосовать и больше всего хотят именно войти в состав России.

Стоит отметить, что за то, чтобы быть россиянами, жители Луганской республики голосуют и паспортами. Наши документы получили уже около 800 тысяч жителей республик. Это каждый четвертый.

Как это примут в России

В России тоже давно ждут Донбасс. Об этом в беседе с КП заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов:

- Подавляющее большинство населения России относится позитивно не просто к идее референдумов в республиках, но и к тому, что они хотят войти в состав России. Об этом свидетельствуют и социологические опросы, и мнение российских общественных деятелей, политиков. Консенсус, который есть в обществе по этому поводу даже имеет собственное название - «Донбасский консенсус». Эта инициатива положительно воспринимается в России.

Как отреагирует мир?

- Что касается зарубежных стран, - продолжает Шаповалов, - думаю, что если в Луганске жители проголосуют за вхождение в состав России, то значительная часть мира воспримет решение положительно. Я повторюсь, речь идет о большинстве стран мира, куда точно не войдут недружественные нам страны. Они, понятно, воспримут это в штыки. Все их усилия направлены на то, чтобы воспрепятствовать воссоединению. Удары по мирным жителям, которые ежедневно наносит киевская власть оружием США, Франции, Германии – это попытки как раз предотвратить волю народа и не позволить жителям Донбасса воссоединиться с Россией.

Будут и новые санкции, уверен политолог, но ничего нового мы не почувствуем - их действие будет ровно таким, как и сейчас.

- Если бы у Запада были эффективные механизмы экономической войны против России, они бы их давно уже использовали, считает эксперт. - Но против России введено неограниченное количество санкций, и ни одна из этих программ не дала ощутимого эффекта. Очевидно, так же спокойно и уверенно мы должны ждать и следующих креативных идей от Запада. Я думаю, что признают итоги референдума настоящие друзья России. Даже неформальное признание оценит народ Донбасса. Важно, что это решение, как и в отношении Крыма, де-факто признают те или иные страны, народы и политики.