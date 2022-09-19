Минстрой РФ назвал Ленинградскую область лидером по строительству жилья в 2022 году

Регион завершает строительство двух школ в Мурино и Кудрово по программе «Стимул». Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.​

Ленинградская область стала лидером по строительству жилья в рамках программы «Стимул». Успехи региона отметили в Минстрое России. План по вводу жилья на 2022 год установлен на уровне 130 тысяч квадратных метров. Ленинградские строители с начала года уже сдали 160 квадратных метров. Кроме того, регион завершает строительство двух школ в Мурино и Кудрово.

- Строительный комплекс Ленинградской области снова в лидерах: годовые показатели программы «Стимул» перевыполнены на 22 %. Не отстает и работа по строительству двух школ в Мурино и Кудрово, которая ведется по этой программе. Общая готовность образовательных учреждений достигла 90%, - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

В новой школе в Кудрово будет учиться тысяча школьников. Сейчас в здании завершается отделка помещений и устройство фасадов. Строители прокладывают инженерные сети и благоустраивают окружающую территорию.

Школа в Мурино в будущем примет 1175 детей. Отделочные работы в ней тоже близятся к завершению. Строители также готовят новый подъезд к образовательному учреждению.

Всего в 2022 году по программе «Стимул» в Ленинградской области велось строительство трех образовательных учреждений. Один из объектов - инженерно-техническая школа на 640 мест в Новогорелово – была сдана досрочно. Первого сентября в ней начались занятия.

Кроме Ленинградской области Минстрой РФ отметил успехи в реализации программы «Стимул» Рязанской, Ярославской и Ивановской областей. Об этом сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин на совещании по вопросам кассового исполнения и строительства объектов в рамках программы «Стимул».

Напомним, программа «Стимул» является частью госпрограммы Минстроя РФ по обеспечению жителей страны качественным и доступным жильем. Сейчас она входит в состав федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда». По этой программе в стране строятся школы, детские сады, медицинские учреждения, автомобильные дороги, а также подводятся инженерные коммуникации в новых жилых микрорайонах. До конца 2024 года в рамках программы «Стимул» в России планируют ввести в эксплуатацию 32,8 миллиона квадратных метров нового жилья. Для реализации этой задачи между Минстроем России и 66 регионами заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование строительства 632 инфраструктурных объектов, в том числе 57 социальных объектов, 280 объектов дорожной и 295 объектов инженерной инфраструктуры.