Маневры особого значения

Глубинные бомбы сейчас бросают не так, как раньше. Нет желоба, по которому похожие на бочки заряды скатываются за борт корабля. Сейчас это как удар легендарной «катюши», только по морю. Реактивный бомбомет выбрасывает ракеты одну за одной, - у вражеской субмарины, притаившейся на глубине, нет ни единого шанса. Так было и на стратегических командноштабных учениях «Восток-2022», когда фрегат «Маршал Шапошников», обнаружив подлодку условного противника, предложил ей всплыть и сдаться. А после отказа уничтожил. Тоже условно, конечно.

Это небольшой эпизод маневров, которые стали во всех смыслах грандиозными. В учебных боях приняли участие более 50 тысяч военнослужащих, 5000 единиц боевой техники, в том числе 140 летательных аппаратов и 60 боевых кораблей и судов обеспечения. Это не считая танков, самолетов и ракетных комплексов.

Весь Дальний Восток погрузился в приближенную к боевой обстановку. Условные бои проходили на полигонах Бурдуны в Бурятии, Горячие Ключи на Курилах, Князе-Волконский в Хабаровском крае, Сергеевский в Приморье, Телемба в Забайкалье, Лагунное и Успеновский в Сахалинской области. А кроме того, в акваториях и прибрежных зонах Японского и Охотского морей.

В маневрах участвовали боевые подразделения Белоруссии, Китая, Сирии, Индии и других государств. В оперативный штаб на полигоне Сергеевский вошли также группы военных Казахстана, Никарагуа, Сирии и Лаоса. Всего в планировании операции и отражении нападения Восточных принимали участие представители и подразделения 14 стран. А наблюдали за маневрами 170 представителей из 35 стран.

К этим учениям было приковано внимание СМИ всего мира. На полигон на финальный этап съехалось более 100 журналистов. Это такая у России изоляция, да? Как отметил военный эксперт Евгений Линин, в этом смысле учения принесли России и политическую победу.

- Теперь ясно, что мы не одни, - сказал он. - У нас есть союзники, в том числе те, кто готов вместе с нами решать проблемы в том числе и силовым способом.

За финалом учений наблюдали президент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. О степени подготовки Российской армии свидетельствовали итоги учений «Восток-2022». Их на церемонии за- крытия подвел Юнус-Бек Евкуров.

- Взаимодействуя в сложной, быстроменяющейся обстановке на земле, в воздухе и на море мы отрабо- тали современные способы действий войск, - сказал он. - Мы смогли убедиться в эффективности и надежности вооружения и военной техники. Личный состав продемонстрировал высокую боевую слаженность. Есть четкое понимание, что нам делать сегодня и к че- му стремиться завтра для надежного обеспечения безопасности нашего государства и всего мира. Цели учений достигнуты в полном объеме.