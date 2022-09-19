14 человек получили премию Putin Team за восстановление Саур-Могилы

Премией отметили тех, кто каждый день успешно работал и работает на благо своей Родины.

КОМАНДА ПРЕЗИДЕНТА

В ДНР открыли восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила» и зажгли на нем Вечный огонь. В 2014 году националисты оставили от памятника руины, которые пришлось собирать по крупицам волонтерам-строителям и жителям ДНР. Этих отважных людей, вложивших свои силы в восстановление великой святыни, отметили премией Putin Team. Грамоты и памятные знаки вручили на церемонии открытия памятника (на фото).

- Мы рады вас здесь приветствовать. Вы - настоящие герои. Вы - действительно часть команды Президента России Владимира Путина, - сказал руководитель регионального отделения Народного фронта Донецкой Народной Республики Владимир Тараненко.

Премию получили 14 человек. Ею отметили тех, кто каждый день успешно работал и работает на благо своей Родины, проявляет активно свою гражданскую позицию, принимает активное участие в восстановлении Донецкой и Луганской Народных Республик.

- Памятные знаки и грамоты получили волонтеры-строители, которые принимали активное участие в восстановлении Саур-Могилы, а также жители Донецкой Народной Республики - врачи, фельдшеры, электромонтеры, волонтеры и дружинники. Они исполняют свой профессиональный долг, оказывают гуманитарную помощь на соприкосновении с линией фронта, невзирая на опасность и риск, - сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

РИСКОВАЛИ СОБОЙ

Среди награжденных бизнесмен Евгений Ильченко. Он стал волонтером с самого начала спецоперации. Евгений помогал жителям Мариуполя - на личном грузовом транспорте под обстрелами перевозил гуманитарный груз в опасные участки города, где люди нуждались в вещах первой необходимости.

- Я помогаю от души и буду продолжать это делать. Народу необходима поддержка. У нас отличная собралась команда, - отметил Евгений.

Еще один лауреат премии - Руслан Ганиев. Он создал местный штаб народной дружины для обеспечения общественного порядка в Волновахе. Вместе с дружинниками Волновахи и Докучаевска Руслан восстановил памятники Великой Отечественной войны в городе и соседних селах.

- Хочу поблагодарить всех, кто принимал активное участие в восстановлении мемориала «Саур-Могила». Мы должны передать детям нашу память, - сказал Руслан.

Из лауреатов-женщин можно отметить Наталью Каленкову. Она 19 лет работает фельдшером скорой помощи в Донецке. С 2014 года Наталье приходилось под обстрелами оказывать помощь мирному населению. В этом году ее бригада выезжала в Волноваху, где оказалась прямо посреди боя. Команде удалось успешно провести свою работу и остаться в живых.

- Я очень горжусь наградой, благодарю организаторов, что церемония прошла на Саур-Могиле. Спасибо всем, кто хотел счастья и мира нашему Донбассу и отдал свою жизнь за него. Мы, насколько можем, стараемся вносить свой вклад, - подчеркнула Наталья.

После награждения лауреаты премии сделали памятный снимок с представителями ОНФ, которые и инициировали награду. Место для фото соответствующее - на фоне обелиска и фигуры солдата с автоматом.