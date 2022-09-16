Волновахе исполнился 141 год

Праздничный день начался с возложения цветов к памятнику гвардейцам-танкистам, освободителям города. Фото: АГ Волновахи

Накануне на въезде в город установили флагштоки с российскими триколорами.

- Это правильно. Россия не позволит переписывать нашу историю. И сейчас наша большая родина очень помогает с восстановлением города. Люди уверены, что скоро пройдет и референдум. И мы станем полноценными россиянами, - говорит местная жительница Наталья Соколова.

ДАНЬ ГЕРОЯМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ

Знаменательный день начался с возложения цветов к памятнику освободителям города - гвардейцам-танкистам. Горожане почтили минутой молчания всех тех, кто не вернулся с полей сражений в годы Великой Отечественной.

Несли цветы в этот день и к памятнику воинам и мирным гражданам, погибшим от рук захватчиков с 1941-го по 1943 год, к братской могиле советских воинов.

В местном краеведческом музее на специальной выставке горожанам напомнили о тех людях, чьими именами названы улицы Волновахи.

Военные строители из России за 40 дней установили мощную насосную станцию и построили 13-километровый водовод. Фото: АГ Волновахи

- Многие улицы нашего города носят имена славных сынов своего Отечества, - Каневского, Орлова, Нариманова, Селиванова, Чижевского, Филипских, Губенко, Артеменко и других. Однако далеко не все знают, кем они были и какой ценой заслужили право быть увековеченными в названиях улиц нашего города. На выставке в музее можно узнать про историю нашего города и о тех, кто не щадил себя, освобождая наш город в те далекие сентябрьские дни 1943 года, - рассказали в музее.

БЕЗ МАССОВЫХ ГУЛЯНИЙ, НО ОТ ВСЕЙ ДУШИ

В здании райадминистрации чествовали ветеранов и жителей, которые активно участвуют в восстановлении города. Глава администрации Константин Зинченко вручил им награды.

- Все мы любим свой город. Ведь нельзя не любить место, где живешь, учишься, работаешь, создаешь семью, воспитываешь детей. Мы по праву гордимся историей нашего города, его достижениями, верим в его будущее. Пусть каждый здесь будет счастлив, любим и успешен, - пожелал Зинченко.

Ученики Волновахи накануне праздника получили от шефов из России «наборы школьников». Фото: АГ Волновахи

А после торжественных речей собравшихся порадовали яркими выступлениями коллективы художественной самодеятельности ДК «Юность» и Владимировской музыкальной школы.

По понятным причинам в Волновахе не было массовых гуляний. Зато в соцсетях появились музыкальные видеопоздравления от народного греческого фольклорного коллектива «Гюнеш», от духовного оркестра центра культурных услуг (ЦКУ).

В городской библиотеке для пожилых жителей провели музыкально-поэтический час «Сердцу милый край». Гости в теплой дружеской обстановке за чашкой горячего чая пели песни и читали стихи местных поэтов. Вспоминали прошлое города, как он строился в послевоенные годы.

Не забыли и о маленьких волновахцах. Кукольный театр малых форм «Чиполлино» провел для первоклассников театрализованную игру «День рождения». Детишки весело реагировали на выступления кукол и сами активно включались в соревнования.

В День города волновахцы желали друг другу мира и процветания. И все надежды связывали с Россией и скорейшим восстановлением нормальной жизни.