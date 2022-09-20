Последние новости о ситуации вокруг Украины на 20 сентября 2022 года: Кто питает ненависть футболистов, почему испанцы готовят убийц, чем торгуют украинские силовики

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Фото: Grzegorz Michalowski/ТАСС

Херсонский губернатор выжил и вернулся к работе

Владимир Сальдо, переживший покушение и лечившийся в НИИ имени Склифосовского, 19 сентября вернулся к исполнению обязанностей главы администрации Херсонской области. Он заявил, что курс региона на вхождение в состав России «остается твердым и неизменным». Сальдо сообщил, что местные власти продолжат работу по управлению всеми сферами его жизнедеятельности. Также они усилят борьбу с терроризмом, защиту представителей госорганов и предприятий, работу по противодействию обстрелам Херсонщины со стороны ВСУ. Не спешите нас хоронить, у нас здесь еще есть дела.

Наставник украинских футболистов ненавидит русских

В Российском футбольном союзе сообщили об обращении в УЕФА и ФИФА. РФС предложил наказать главного тренера сборной Украины Александра Петракова. За что? А вот за что: «Высказывания главного тренера сборной Украины носят дискриминационный характер по отношению к России и гражданам нашей страны». Британское издание The Guardian прежде писало, что РФС потребовал отстранить Петракова за разжигание ненависти на национальной основе и использование футбола для утверждения политических взглядов — этот господин в интервью той же The Guardian заявлял, что готов взять в руки оружие и убить несколько врагов, и призывал отлучить всех россиян от участия в международных соревнованиях. А может, его на Донбасс?

Испанцы начали обучать украинцев военным наукам

Испания с 19 сентября начала обучение военных незалежной на своей территории. Испанское Минобороны заявило: «С этого понедельника испанские войска тренируют украинских солдат». Первые два десятка самостийных офицеров получат заветные знания на базе в испанской Сарагосе. Им покажут, как обращаться с западным вооружением, которое предоставляется самостийной. Учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин — основатель Украинской ССР.

В Запорожье снисходительны к тем, кто еще не полюбил Россию

Евгений Балицкий, глава администрации Запорожской области заявил, что выдворенные из региона граждане смогут вернуться, если не будут заниматься подрывной деятельностью. Балицкий полагает, что, после проведения референдума и вхождения региона в состав России, в нем будет действовать законодательство РФ, и выдворенный ранее гражданин сможет вернуться. Глава области сообщил: «У каждого должен быть в жизни второй шанс». Ну да, а если третий и четвертый - совсем хорошо.

Украинские менты торгуют оружием и наркотой

Экс-сотрудник МВД Украины рассказал РИА Новостям, как торговал оружием украинской армии и толкал наркотики в России. Уроженец Николаева служил в подразделении внутренних войск МВД Украины «Барс» и привлекался в охрану президента. После ухода из МВД он торговал стрелковым оружием и боеприпасами девять месяцев. После столкновений с бандитами бывший сотрудник украинского МВД переключился на переправку наркотиков в Россию, за что ему предлагали выручку до миллиона рублей в месяц. Попался он в Сибири. И признал, что он не один такой в силовых структурах Украины — желающих торговать оружием и дурью там пруд пруди. А никто и не сомневался.

Латышский босс смело «топчет русню»

Янис Сартс, глава рижского Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom), пришел на конференцию в Варшаве в носках украинского бренда с надписью «Топчу русню». Отважный Сартс заявил, что под словом «русня» он подразумевал не людей определенной национальности, а «конкретное мировоззрение и поведение». И расшифровал свою точу зрения: «Русня – люди, которые верят в свое «особое» право вторгаться и оккупировать соседей, люди, которые при вторжении убивают тысячи невинных людей в Буче, Ирпене, Изюме, Мариуполе». Ну что, мозги промыты, теперь главное - не забывать носки вовремя стирать. Хотя воздух они все равно не озонируют.

Сотрудник ОБСЕ получил 13 лет за госизмену на Донбассе

Дмитрия Шабанова, экс-сотрудника миссии ОБСЕ, Верховный суд ЛНР приговорил к 13 годам заключения - по обвинению в госизмене. В заявлении суда говорится: «Судебная коллегия приговорила признать Шабанова Дмитрия Павловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет». Либо крестик снять, либо трусы надеть.

Общественные палаты ЛНР и ДНР затребовали референдума

К Леониду Пасечнику, главе ЛНР, обратилась общественная палата республики. Она просит незамедлительно рассмотреть инициативу о проведении референдума. Его вопрос — один: вхождении ЛНР в состав России. Глава ОП республики Алексей Карякин заявил, что большая часть ее населения уверена — после плебисцита в регионе настанет стабильность, и он ожидает ответа от руководителя республики в ближайшее время. При том дата проведения такого референдума вряд ли будет назначена на ближайшие дни.

Позднее с аналогичным обращением, но уже к Денису Пушинилу, обратилась и общественная палата ДНР.

Украина проводила опыты на своих бедняках

Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, сообщил, что американская делегация в Женеве признала проведение биологических исследований на малообеспеченных гражданах незалежной А также на пациентах психиатрических клиник. Кириллов уточнил, говоря об испытании на людях токсичных препаратов, что «американская делегация признала подобные факты», заверив, что передача образцов патогенных биоматериалов в США проводилась нечасто. Так часто и не надо.

Киев поможет голодающим Африки

Правительство Украины решило отправить 50 тысяч тонн зерна в голодающие страны Африки. Безвозмездно, то есть даром — для Киева. Зерно отправят из Одесского морского торгового порта. Оплату и логистику осуществят международные организации. Госбюджет страны возместит расходы Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины в размере 420 млн. гривен (около 10 млн. долларов). Чертовски своевременное решение. А, может, Киеву понадобились поставленное из СССР в Африку оружие?