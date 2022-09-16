Россия помогает подготовиться к зиме

РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ С ВОДОЙ

29 августа на встрече с шахтерами Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что отопительный сезон начнется вовремя. Подготовкой к холодам занимаются городские и районные администрации, специалисты энергопредприятий, предприятия «Донбасстеплоэнерго» и «Вода Донбасса».

- Основная работа ведется по социальным объектам, но не оставлены без внимания и жилые дома. В среднем по разным городам и муниципалитетам уровень готовности - от 50 до 65 процентов (по состоянию на первую половину августа. - Ред.) Трудно в этом году с опрессовкой систем отопления, так как практически везде не хватает воды. Поэтому сейчас мы будем принимать опрессовку системы только у социальных объектов. В жилых домах, думаю, начнем примерно со второй половины сентября, - отметил министр угля и энергетики республики Андрей Чертков.

Также руководитель ведомства выразил уверенность в том, что весь блок теплоэнергетического комплекса будет готов к прохождению отопительного сезона.

- Говоря о теплоэнергетическом комплексе, я подразумеваю как добычу угля, так и бесперебойную работу наших станций по выработке электроэнергии и тепла, работу котельных, - добавил Чертков.

Делают все необходимое для благополучного старта отопительного сезона и непосредственно на местах. Сейчас в администрациях городов и районов это один из важнейших вопросов.

РЕМОНТИРУЮТ КОТЕЛЬНЫЕ

Помогают подготовиться к зиме и регионы России. В Володарском районе республики липецкие специалисты отремонтируют 28 котельных.

- Сейчас основная задача - помочь с подготовкой к осенне-зимнему периоду, чтобы жители не остались без тепла, - сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. - К счастью, не каждую котельную нужно менять, в большинстве случаев достаточно ремонта, и наши специалисты подбирают оптимальные решения. До наступления холодов успеем.

Активная подготовка к холодам ведется и в Мариуполе. Еще в конце июля глава городской администрации Константин Иващенко заявил, что не менее 60 процентов котельных заработают к отопительному сезону.

Константин Иващенко.

- На сегодняшний день можно говорить о том, что из 63 городских котельных обогревать дома мариупольцев будут 37, - сообщил Иващенко.

Тогда же в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики сообщили о составлении предварительного перечня котельных для восстановления, которые покроют до 80 процентов потребителей Мариуполя, и водоподводящих точек для запуска.

- Спасибо, что Россия помогает нам во всем. Когда у нас не было воды, света, мы и подумать не могли, что в такие сжатые сроки все это можно наладить, - говорит мариупольчанка Оксана Дубовик. - Поэтому теперь уверены, что и зимой нам замерзнуть не дадут. Работы не останавливают. Каждый раз, как видим строителей, пытаемся выразить им нашу благодарность.

УСПЕЮТ В СРОК

Недавно вопрос подготовки к отопительному сезону на освобожденных территориях обсудили на заседании специального оперативного Штаба «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Именно он курирует работу по подготовке электросетей Мариуполя, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей к зимнему периоду.

Во время заседания гендиректор энергокомпаний Игорь Маковский заверил, что энергокомплекс будет готов к отопительному сезону в установленные сроки с учетом возможности его работы в автономном режиме.

- Обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей - наша главная цель и задача. От результатов нашей работы напрямую зависит комфорт и безопасность более 2,5 миллиона жителей освобожденных территорий, работа социально значимых и промышленных объектов, а значит, скорейшее восстановление нормальной жизни в регионах, - отметил гендиректор.

Ранее министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов сообщил, что все мероприятия по подготовке республик Донбасса к зимним холодам должны быть завершены к 1 ноября текущего года.