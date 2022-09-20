Анекдоты: Владельцы немецких ветряных электростанций собираются отказаться от ветра из России

В самолете стюардесса спрашивает:
- Нет ли в самолете врача?
Один пассажир встает и идет в кабину пилота. Через десять минут:
- Нет ли в самолете летчика?
* * *
Ударилась Василиса Прекрасная оземь и стала еще прекрасней… Потому что Ивану-царевичу всегда нравились долбанутые.
* * *
Собрались девушки на девичник. Всю ночь они рассказывали анекдоты, забавные истории, делились друг с дружкой своими мечтами...
К утру из шкафа выпал умерший от стыда поручик Ржевский.
* * *
Смотришь на заработки певцов и спортсменов и понимаешь, что главные предметы в школе - это пение и физкультура.
* * *
- А какое у вас было самое жестокое разочарование детства?
- Несоответствие запаха клубничного мыла его вкусу.
* * *
- Любой каприз за ваши деньги!
- У меня только двести рублей…
- Тогда не капризничайте.
* * *
Родительские собрания все больше напоминают моления сектантов: все внимательно слушают классного руководителя, потом отдают ему деньги и в задумчивости расходятся в сумерках...
* * *
Ели ты ешь на кухне, в твоей комнате порядок и ты ложишься спать вовремя - значит у тебя нет интернета.
* * *
- Слышь, а ты читал, как Жека завалил Воху из-за бабы?
- Ты про последнюю стрелку, что ли?
- Та не, Пушкин еще написал. «Евгений Онегин» называется.
* * *
Любовь - это когда не спрашивают, куда деваются деньги.
* * *
Плюсы отпуска при закрытых границах. Из Сочи, Калининграда или Минвод возвращаться в Москву гораздо приятнее, чем из Берлина, Амстердама и Лиссабона.
* * *
Я уже настолько взрослый, что в этом году планирую купить не модную куртку, а теплую.
* * *
Меня всегда удивляли наши новости. Репортаж о смерти известной личности обычно начинается со слов: «А теперь печальная новость». То есть до этого 15 минут рассказывали про катастрофы, теракты, катаклизмы, и это было ни разу не печально. А тут такая печаль, такая печаль…
* * *
Разговаривают два футбольных комментатора:
- Как вам нравится игра этого футболиста?
- Он напоминает мне Достоевского.
- Но Достоевский же никогда не играл в футбол!
- Вот именно!
* * *
Из-за тонировки и громкой музыки армянский шаттл пролетел мимо Луны.
* * *
Психиатр:
- Обобщите одним словом - рыба, сосиски, пельмени.
Пациент:
- Водоплавающие!