Анекдоты: Владельцы немецких ветряных электростанций собираются отказаться от ветра из России

В самолете стюардесса спрашивает:

- Нет ли в самолете врача?

Один пассажир встает и идет в кабину пилота. Через десять минут:

- Нет ли в самолете летчика?

* * *

Ударилась Василиса Прекрасная оземь и стала еще прекрасней… Потому что Ивану-царевичу всегда нравились долбанутые.

* * *

Собрались девушки на девичник. Всю ночь они рассказывали анекдоты, забавные истории, делились друг с дружкой своими мечтами...

К утру из шкафа выпал умерший от стыда поручик Ржевский.

* * *

Смотришь на заработки певцов и спортсменов и понимаешь, что главные предметы в школе - это пение и физкультура.

* * *

- А какое у вас было самое жестокое разочарование детства?

- Несоответствие запаха клубничного мыла его вкусу.

* * *

- Любой каприз за ваши деньги!

- У меня только двести рублей…

- Тогда не капризничайте.

* * *

Родительские собрания все больше напоминают моления сектантов: все внимательно слушают классного руководителя, потом отдают ему деньги и в задумчивости расходятся в сумерках...

* * *

Ели ты ешь на кухне, в твоей комнате порядок и ты ложишься спать вовремя - значит у тебя нет интернета.

* * *

- Слышь, а ты читал, как Жека завалил Воху из-за бабы?

- Ты про последнюю стрелку, что ли?

- Та не, Пушкин еще написал. «Евгений Онегин» называется.

* * *

Любовь - это когда не спрашивают, куда деваются деньги.

* * *

Плюсы отпуска при закрытых границах. Из Сочи, Калининграда или Минвод возвращаться в Москву гораздо приятнее, чем из Берлина, Амстердама и Лиссабона.

* * *

Я уже настолько взрослый, что в этом году планирую купить не модную куртку, а теплую.

* * *

Меня всегда удивляли наши новости. Репортаж о смерти известной личности обычно начинается со слов: «А теперь печальная новость». То есть до этого 15 минут рассказывали про катастрофы, теракты, катаклизмы, и это было ни разу не печально. А тут такая печаль, такая печаль…

* * *

Разговаривают два футбольных комментатора:

- Как вам нравится игра этого футболиста?

- Он напоминает мне Достоевского.

- Но Достоевский же никогда не играл в футбол!

- Вот именно!

* * *

Из-за тонировки и громкой музыки армянский шаттл пролетел мимо Луны.

* * *

Психиатр:

- Обобщите одним словом - рыба, сосиски, пельмени.

Пациент:

- Водоплавающие!