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Звезды19 сентября 2022 18:50

Переполох в шоу-бизнесе: звёзды не стали поддерживать попросившуюся в иноагенты Аллу Пугачеву

Филипп Киркоров отказался говорить об Алле Пугачевой после ее громкого заявления
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом

Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева в свои 73 года по-прежнему ньюсмейкер: накануне ее обращение к чиновникам с просьбой о включении в список иноагентов вслед за мужем Максимом Галкиным взбудоражило сонную повестку выходного дня. Сенсацию обсуждали не только Телеграм-каналах, но и высоких кабинетах. Хотя эксперты полагают, что дальше слов дело не пойдёт: мол, для иноагентства у Аллы Пугачевой оснований нет. Зато выговорилась артистка, отвела душу, а заодно вновь попала на передовицы.

Между тем, поддерживать Аллу Пугачеву в шоу-бизнесе не спешат. Так, на премьере нового фильма «Красная Шапочка» вечером понедельника Филипп Киркоров, например, был готов подолгу говорить о чем угодно, но только не о Примадонне. Поп-король в смешной футболке с покемонами рассуждал о своих любимых сказках и сказочных героях, когда все-таки прозвучал интересующий многих вопрос.

- Вы видели вчерашнее заявление Аллы Пугачёвой? - поинтересовались у Филиппа Киркорова журналисты.

Однако, ответа не последовало: певец демонстративно отвернулся и не проронил ни слова. Но при этом сохранил беспечное выражение лица, мастерски скрыв раздражение.

Впрочем, говорить об Алле Пугачёвой не захотел и ее близкий друг, дизайнер Игорь Гуляев, который в новом фильме стал художником по костюмам.

- Давайте все-таки о премьере поговорим, - сразу одернул репортёров Гуляев, а когда его снова спросили о Примадонне, поспешил ретироваться от камер.

- Алла Борисовна прекрасна! Я ее люблю! - уже на ходу бросил прессе дизайнер и поспешил в зал.

Шоу-бизнесИнтересноеАлла Пугачева: досье KP.RU