Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева в свои 73 года по-прежнему ньюсмейкер: накануне ее обращение к чиновникам с просьбой о включении в список иноагентов вслед за мужем Максимом Галкиным взбудоражило сонную повестку выходного дня. Сенсацию обсуждали не только Телеграм-каналах, но и высоких кабинетах. Хотя эксперты полагают, что дальше слов дело не пойдёт: мол, для иноагентства у Аллы Пугачевой оснований нет. Зато выговорилась артистка, отвела душу, а заодно вновь попала на передовицы.

Между тем, поддерживать Аллу Пугачеву в шоу-бизнесе не спешат. Так, на премьере нового фильма «Красная Шапочка» вечером понедельника Филипп Киркоров, например, был готов подолгу говорить о чем угодно, но только не о Примадонне. Поп-король в смешной футболке с покемонами рассуждал о своих любимых сказках и сказочных героях, когда все-таки прозвучал интересующий многих вопрос.

- Вы видели вчерашнее заявление Аллы Пугачёвой? - поинтересовались у Филиппа Киркорова журналисты.

Однако, ответа не последовало: певец демонстративно отвернулся и не проронил ни слова. Но при этом сохранил беспечное выражение лица, мастерски скрыв раздражение.

Впрочем, говорить об Алле Пугачёвой не захотел и ее близкий друг, дизайнер Игорь Гуляев, который в новом фильме стал художником по костюмам.

- Давайте все-таки о премьере поговорим, - сразу одернул репортёров Гуляев, а когда его снова спросили о Примадонне, поспешил ретироваться от камер.

- Алла Борисовна прекрасна! Я ее люблю! - уже на ходу бросил прессе дизайнер и поспешил в зал.