Пока сбежавшие от закона толстосумы жируют в Европе, законопослушные российские миллиардеры сидят у Запада на голодном пайке

Сделка по приобретению особняка Athlone House в Лондоне обошлась Михаилу Фридману в 86 млн долларов. Власти разрешили покупку здания, поскольку миллиардер согласился провести его дорогостоящую реконструкцию. Фото: SHH

Богатые тоже плачут. И не только в сериалах. Не так давно Ксения Собчак «в отчаянии» написала главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Дескать, она не может вывести свои честно заработанные доллары за границу. Многим российским олигархам ее бы проблемы. Они, наоборот, застряли по ту сторону пролива Ла-Манш. Зачастую без денег и имущества. Но вот ведь парадокс. Лишились собственности законопослушные российские банкиры и предприниматели. А признанные судами воры и мошенники продолжают вести роскошный образ жизни. «Комсомолка» разбиралась в этом странном стечении обстоятельств.

БЕЗ ЯХТ И ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ

«А нечего было недвижимость в Лондоне покупать» - примерно так многие россияне восприняли новости о санкциях против российских олигархов. У Абрамовича, Фридмана, Авена, Дерипаски, Усманова и десятков других наших богачей Запад начал отнимать имущество и замораживать счета. У кого-то забрали суперъяхту, у кого-то - футбольный клуб, а кому-то запретили тратить сверх установленного лимита.

«Я не знаю, как жить. Я здесь пленник», - рассказал в интервью Bloomberg совладелец Альфа-Групп Михаил Фридман. Британское правительство разрешило ему тратить не более 2500 фунтов стерлингов в месяц. По лондонским меркам это прожиточный минимум. Даже уборщица, которой он больше не может платить, получает больше.

А ведь еще в прошлом году состояние Фридмана оценивалось в $15 млрд. Он много лет входил в десятку самых богатых россиян. На темы политики не высказывался, на митинги не ходил. Но запасной аэродром строил за рубежом. Наверное, боялся, что годами строившийся бизнес заберут какие-нибудь ушлые siloviki (есть такой неологизм в английском языке). Оказалось, все ровно наоборот. Имущества его лишили достопочтенные пэры и лорды из Вестминстерского дворца (там проходят заседания парламента Англии).

ВОЗВРАЩАЮТСЯ КРОХИ

Удивляться вроде бы нечему. После начала спецоперации на Западе развернули охоту на богатых россиян. Счета блокируют не разбираясь. Под каток официальных и неофициальных санкций попали как крупнейшие предприниматели, так и мало кому известные бизнесмены.

Но вот парадокс. Ни в один из списков не попали давно признанные преступники российского происхождения, годами выводившие из страны миллиарды долларов, а потом сбежавшие за рубеж от российского правосудия, - Пугачев, Мотылев, Бородин, Минц - список можно продолжать (см. «Рейтинг «КП»).

- По моим приблизительным оценкам, за последние десять лет российские банкиры украли и вывели за рубеж не меньше $100 млрд, - говорил в одном из интервью Александр Лебедев, в прошлом тоже банкир, автор книг «Охота на банкира» и «Погоня за украденным триллионом».

Сергей Пугачев. Фото: REUTERS

- Среди наиболее знаковых дел по возврату имущества из-за рубежа: дело в отношении Сергея Пугачева (Межпромбанк), Георгия Беджамова и Ларисы Маркус (Внешпромбанк), Анатолия Мотылева (банк «Российский кредит»), Сергея Леонтьева и Александра Железняка (Пробизнесбанк и контролировавшая его финансовая группа «Лайф»), - пояснили «КП» в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

По оценкам АСВ, общая сумма ущерба от действий сбежавших банкиров тянет на 2,68 трлн рублей. Есть решения российских судов. Фигуранты заочно арестованы, украденные деньги они должны вернуть. Но это не так-то просто. На это уходят годы работы (юристы на той стороне отстаивают интересы клиентов за более чем щедрые гонорары) и огромные деньги (тому же АСВ приходится нанимать британских адвокатов). В итоге вернуть удается не так много (см. «Официально»).

Бывший сенатор от Тувы Сергей Пугачев может лишиться своего роскошного замка в Ницце. Фото: Shutterstock

«С ТЕМЗЫ ВЫДАЧИ НЕТ»

Ситуация странная. Есть тома уголовных дел, где по полочкам разложено, кто, сколько и каким образом вывел денег за рубеж. Но… «с Темзы выдачи нет». Почему?

- Все просто. У них есть статус политических беженцев, - объясняет Никита Кричевский, доктор экономических наук. Многие сбежавшие банкиры прикрываются именно этим. Мол, перешли дорогу режиму, теперь на родине их ждут суровое наказание, пытки и казни...

- Тут история стандартная: платишь британским юристам, они придумывают основания: мол, на родине угнетают за убеждения, и пожалуйста, власти королевства уже не могут тебя экстрадировать, - рассказывает подноготную Александр Лебедев.

По его мнению, процесс этот отнюдь не хаотичный, а вполне системный. Западные страны, обладающие, по сути, глобальной монополией на финансовые операции, таким образом выкачивают деньги из всех развивающихся стран.

- Оцените схему: Запад печатает валюту, раздает ее в виде кредитов якобы на бизнес-проекты в развивающиеся страны. Затем английский юрист учит условного Беджамова или Бородина, как правильно эти деньги умыкнуть. После чего те крадутся, отмываются в офшорах и возвращаются обратно на Запад. А страны третьего мира еще и остаются по этим кредитам должниками! Перед нами «новый колониализм», куда более жестокий и умный, - говорит Лебедев.

Естественно, своих пособников потом принято прикрывать. К примеру, того же Сергея Пугачева приютил принц Монако Альбер II, которого местные спецслужбы обвиняли в коррупции и получении подарков от российского олигарха. Естественно, санкции Запада «неприкасаемых» тоже не касаются.

...А тем временем где-то в забегаловке на окраине Лондона Фридман с Авеном печально глушат кофе без сахара. Потому что сахара лимит не позволяет.

ОФИЦИАЛЬНО

Агентство по страхованию вкладов:

Судебные разбирательства за рубежом - долгий и дорогой процесс

- Мероприятия по розыску активов проводятся в Израиле, Швейцарии, Франции, Германии, Великобритании, Португалии, Литве и других странах, - пояснили «КП» в Агентстве по страхованию вкладов.

И частично это даже приводит к успеху. К примеру, у основателя Межпромбанка Сергея Пугачева забрали все найденные активы в Великобритании (дома, яхту). Общая сумма составила 19 млн фунтов стерлингов.

- Сейчас основная деятельность по взысканию средств сосредоточена во Франции. Также продолжаем работу с активами на Британских Виргинских островах. Там мы обратили взыскание на акции компании, которая раньше принадлежала Пугачеву и активы которой оцениваются в 1,7 млн долларов, - пояснили в пресс-службе АСВ.

Сравниваем с миллиардами, которые были выведены Пугачевым, и понимаем, что это жалкие проценты. А меж тем с объявления его в международный розыск прошло почти 10 лет…

Чуть больше успехов по вызволению активов Георгия Беджамова. Так, Высокий суд правосудия Англии и Уэльса вынес приказ об аресте его активов по всему миру на сумму до 1,34 млрд фунтов стерлингов. Беджамову запретили покидать пределы Англии и определили месячный лимит трат в 80 тысяч фунтов стерлингов. Тогда он через адвокатов слезно просил повысить ему лимит до 310 тысяч фунтов (около 30 млн рублей в месяц). Мол, иначе ему придется «ужаться в тратах».

Правда, все эти победы пока лишь номинальные. Да, счета и активы арестованы. Но российскому бюджету от этого никакой пользы. Судебные процессы продолжаются. Чопорные британские юристы отрабатывают свой хлеб и затягивают процедуры.

РЕЙТИНГ «КП»

Кто вывел из страны больше всего

Андрей Бородин. Фото: Виктор ПОПОВ/ТАСС

Андрей Бородин, бывший глава Банка Москвы, - $5 млрд

Тоже объявил себя политическим беженцем. Временами даже мелькал на митингах у здания российского посольства в Лондоне, чтобы доказать свой статус. В свободное от политической активности время отдыхает от трудов праведных в своем поместье в графстве Беркшир. Десять лет назад эта сделка стала самой дорогой в истории Великобритании. Элитная недвижимость обошлась российскому банкиру в 140 млн фунтов стерлингов.

Английский замок с 300-летней историей беглый банкир Андрей Бородин приобрел за 140 млн фунтов стерлингов. Фото: FG ALDEN LTD

Анатолий Мотылев, экс-владелец банка «Российский кредит» и семи НПФ, - $4 млрд

Обосновался в Монако. «Прославился» тем, что покупал на деньги вкладчиков своего банка негосударственные пенсионные фонды. А на деньги будущих пенсионеров покупал земельные участки по завышенной в разы стоимости. Сверхдоходы выводил за границу. С обманутыми вкладчиками и клиентами НПФ расплатилось государство.

Сергей Пугачев, экс-глава Межпромбанка, - $2,5 млрд

Сначала жил в Великобритании. Но несколько лет назад перебрался во Францию и даже получил гражданство этой страны. Там ему принадлежат особняки и виллы, купленные на деньги, выведенные из России. Причем «православный банкир», как называли Пугачева, украл деньги не у кого-то, а у самого Центробанка. Часть имущества Пугачев спрятал в России, переписав его на подставных собственников. А часть вывел за рубеж. Некоторые активы в Великобритании удалось арестовать и вернуть эти деньги на родину. Но всех убытков они не покрыли.

Георгий Беджамов, бывший владелец Внешпромбанка, - $2 млрд

Как и Сергей Пугачев, пользовался своим банком, чтобы выводить деньги за рубеж. В частности, оформлял фиктивные кредиты на офшорные фирмы. Общий ущерб, по данным суда, составил 114 млрд рублей. Сначала Беджамов скрывался в Монако, а теперь перебрался в Лондон.

Вадим Беляев, экс-руководитель банка «Открытие», - $1 млрд

Этот персонаж тоже хитро распорядился средствами ЦБ. Регулятор выдал деньги банку, чтобы тот решил проблемы другой обанкротившейся кредитной организации - банка «Траст» (реклама с Брюсом Уиллисом не спасла). Но не прошло и пары лет, как «Открытие» тоже потерял лицензию. Беляев убежал в Нью-Йорк, где живет с женой и детьми в элитном районе.

Борис Минц, владелец группы «Будущее», - $1 млрд

Хороший знакомый Вадима Беляева. Вместе с ним они работали в «Открытии», но потом Минц уходит в строительный бизнес. А еще покупает пачку негосударственных пенсионных фондов. Друзья начинают строить сложные схемы. К примеру, «Открытие» выдало Минцу 30 млрд рублей под залог строительных облигаций. А НПФ вложили 75% средств будущих пенсионеров в подшефные банки и мутные проекты в сфере недвижимости. А потом все дружно банкротятся, а Минц оказывается… Где бы вы думали? Правильно - в Великобритании. И покупает там спа-отель. Видимо, чтобы восстановиться после тяжелых трудов.

По данным Александра Лебедева и открытых источников.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

По каким схемам утекают из банков деньги

Беглые банкиры - народ креативный. Они придумывали массу схем для вывода средств из подконтрольных им банков. Все делалось для того, чтобы на бумаге сделки казались настоящими. И к ним как можно дольше не приходили с проверкой из ЦБ. Вот лишь некоторые схемы, которые применяли сбежавшие финансисты.

Липовый кредит. Офшорной фирме выдают финансы взаймы под залог какого-нибудь имущества. Например, земельного участка. Прикормленный оценщик оценивает его в баснословные деньги. И это дает право банку одобрить заемщику крупную сумму. Естественно, после этого кредит никто не возвращает. Деньги переводятся в подконтрольные собственнику офшоры. У банка остается дешевый неликвид, которым на поверку оказывается залог (тот самый участок).

Зеркальная сделка. Банк дает задание (и деньги) брокерской компании на покупку ценных бумаг неких российских компаний. И в тот же самый момент зарубежная компания их якобы продает. Фирмы на поверку оказываются пустышками с нулевыми активами. Российский банк остается ни с чем. А вполне реальные деньги оказываются за рубежом.

Фиктивный импорт. Одна компания, связанная с банком, переводит средства на закупку заграничного оборудования. Да еще и берет кредит на эти цели. Под залог покупаемого оборудования. Естественно, никакие станки и прочие товары в Россию не приезжают. Деньги оседают за рубежом. Покупатель почему-то не собирается судиться с контрагентом. Банк претензий заемщику тоже не выставляет.

Стада «оленей». Когда банк находится на грани банкротства, топ-менеджеры решают вывести из него последние деньги. Организуют схему с участием большого числа заинтересованных. «Олени» приходят в банк и якобы открывают там вклады на максимальную сумму (до 1,4 млн рублей). На самом деле никаких денег в кассу не вносится. Делается лишь запись об этом и оформляются договора. После лишения банка лицензии эти люди стройными рядами приходят в АСВ и просят вернуть им их деньги. А потом делятся с бывшими топ-менеджерами обанкротившегося банка.