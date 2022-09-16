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Политика15 сентября 2022 22:00

Так классно, что не хочется уезжать

Дети из Волновахи отдыхают на Черном море благодаря помощи Ямала
Марина СМИРНОВА
Для детей подготовили насыщенную программу.

Для детей подготовили насыщенную программу.

Жители Волновахи пережили ужасные дни, когда украинские националисты превратили мирный город в поле боя. Особенно тяжело пришлось детям. Они неделями сидели в подвалах, чтобы остаться в живых. Но теперь мирная жизнь в городе налаживается. Пришла существенная помощь из братской России.

Еще в июне губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Волновахского района Константин Зинченко подписали соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи. Сейчас северяне активно помогают в восстановлении разрушенного украинскими фашистами города. В частности, уже восстановили разрушенную школу, больницу и станцию переливания крови. Идет ремонт здания поликлиники.

Не забыли и про детей. Чтобы как можно скорее помочь юным жителям освобожденной Волновахи восстановить свои силы, власти Ямало-Ненецкого автономного округа организовали для них отдых на Черном море.

Школьники из Волновахи отдыхают в современном лагере.

Школьники из Волновахи отдыхают в современном лагере.

НЕ ПРОСТО ЛАГЕРЬ

Школьники из Волновахи 5 сентября отправились на отдых в Краснодарский край, в лагерь «Эллада». Ранее в нем уже отдыхали 72 юных волновахца.

«Эллада» - это не просто детский лагерь. Там имеется лечебный корпус, оснащенный современным медицинским оборудованием. Специалисты по санаторному лечению помогут восстановить органы дыхания и опорно-двигательный аппарат. Физиотерапевтический кабинет оснащен оборудованием для проведения электросветолечения, лазеромагнитотерапии, ультразвуковой терапии, ароматерапии и т. п. Ребят всегда готовы принять стоматолог и массажист.

Естественно, санаторным лечением дело не ограничивается. Живут школьники из Волновахи в современном здании, есть столовая, стадион, танцевальные площадки. Кроме того, имеются теннисный зал, бильярд, кинозал, библиотека с читальным залом и, разумеется, собственный песчаный пляж.

Кристина Бойчук.

Кристина Бойчук.

- Встречали нас здорово, с караваем, - рассказывает Кристина Бойчук, которая ранее провела смену в «Элладе». - Мы чувствовали, что вожатые, врачи, тренеры в курсе, что мы пережили. Но эту тему не поднимали, а делали упор на наше будущее. Расспрашивали, кем хотим стать, где собираемся учиться. О прошлом вспоминать уже и не хочется. Уверена, что ребята, которые отдыхают там сейчас, тоже привезут в наш город только самые приятные эмоции.

«ДРУЖБА, СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО»

Каждый день отдыха особенный, наполненный творческими конкурсами, спортивными соревнованиями и специальными восстанавливающими упражнениями.

В лагере так выстроили программу отдыха, чтобы дети приобщались к здоровому образу жизни, легко и ненавязчиво постигали основы культурной политики, направленной на создание атмосферы дружбы и взаимопонимания между разными народами и национальностями. В такой же ненавязчивой форме организована внеклассная учеба, чтобы по возвращении домой дети не отстали от сверстников.

И, конечно, юных волновахцев ждут поездки в дельфинарий, аквапарк и увлекательные экскурсии. Они также посетят океанариум «Океан парк», который вошел в число крупных океанариумов России. Здесь живет более 200 видов рыб и земноводных обитателей из всех уголков нашей планеты.

Сергей Михайлов.

Сергей Михайлов.

- По приезде меня больше всего потрясла природа, - говорит школьник Сергей Михайлов. - Я думал, только на Южном побережье Крыма может быть так красиво. Мы там один раз отдыхали с родителями. Форму в лагере нам выдали - как в «Артеке». И вожатые - ну просто высший класс. Территория такая большая, что и заблудиться можно. Но это только в первый день, конечно. Потом быстро привыкаешь. Здесь так классно, что не хочется уезжать.

Отдых ребят продлится до 25 сентября.

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