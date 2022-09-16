Так классно, что не хочется уезжать

Для детей подготовили насыщенную программу.

Жители Волновахи пережили ужасные дни, когда украинские националисты превратили мирный город в поле боя. Особенно тяжело пришлось детям. Они неделями сидели в подвалах, чтобы остаться в живых. Но теперь мирная жизнь в городе налаживается. Пришла существенная помощь из братской России.

Еще в июне губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Волновахского района Константин Зинченко подписали соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи. Сейчас северяне активно помогают в восстановлении разрушенного украинскими фашистами города. В частности, уже восстановили разрушенную школу, больницу и станцию переливания крови. Идет ремонт здания поликлиники.

Не забыли и про детей. Чтобы как можно скорее помочь юным жителям освобожденной Волновахи восстановить свои силы, власти Ямало-Ненецкого автономного округа организовали для них отдых на Черном море.

Школьники из Волновахи отдыхают в современном лагере.

НЕ ПРОСТО ЛАГЕРЬ

Школьники из Волновахи 5 сентября отправились на отдых в Краснодарский край, в лагерь «Эллада». Ранее в нем уже отдыхали 72 юных волновахца.

«Эллада» - это не просто детский лагерь. Там имеется лечебный корпус, оснащенный современным медицинским оборудованием. Специалисты по санаторному лечению помогут восстановить органы дыхания и опорно-двигательный аппарат. Физиотерапевтический кабинет оснащен оборудованием для проведения электросветолечения, лазеромагнитотерапии, ультразвуковой терапии, ароматерапии и т. п. Ребят всегда готовы принять стоматолог и массажист.

Естественно, санаторным лечением дело не ограничивается. Живут школьники из Волновахи в современном здании, есть столовая, стадион, танцевальные площадки. Кроме того, имеются теннисный зал, бильярд, кинозал, библиотека с читальным залом и, разумеется, собственный песчаный пляж.

Кристина Бойчук.

- Встречали нас здорово, с караваем, - рассказывает Кристина Бойчук, которая ранее провела смену в «Элладе». - Мы чувствовали, что вожатые, врачи, тренеры в курсе, что мы пережили. Но эту тему не поднимали, а делали упор на наше будущее. Расспрашивали, кем хотим стать, где собираемся учиться. О прошлом вспоминать уже и не хочется. Уверена, что ребята, которые отдыхают там сейчас, тоже привезут в наш город только самые приятные эмоции.

«ДРУЖБА, СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО»

Каждый день отдыха особенный, наполненный творческими конкурсами, спортивными соревнованиями и специальными восстанавливающими упражнениями.

В лагере так выстроили программу отдыха, чтобы дети приобщались к здоровому образу жизни, легко и ненавязчиво постигали основы культурной политики, направленной на создание атмосферы дружбы и взаимопонимания между разными народами и национальностями. В такой же ненавязчивой форме организована внеклассная учеба, чтобы по возвращении домой дети не отстали от сверстников.

И, конечно, юных волновахцев ждут поездки в дельфинарий, аквапарк и увлекательные экскурсии. Они также посетят океанариум «Океан парк», который вошел в число крупных океанариумов России. Здесь живет более 200 видов рыб и земноводных обитателей из всех уголков нашей планеты.

Сергей Михайлов.

- По приезде меня больше всего потрясла природа, - говорит школьник Сергей Михайлов. - Я думал, только на Южном побережье Крыма может быть так красиво. Мы там один раз отдыхали с родителями. Форму в лагере нам выдали - как в «Артеке». И вожатые - ну просто высший класс. Территория такая большая, что и заблудиться можно. Но это только в первый день, конечно. Потом быстро привыкаешь. Здесь так классно, что не хочется уезжать.

Отдых ребят продлится до 25 сентября.